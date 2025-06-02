جماهير باريس تشن حملة هجومية.. انتقادات لـ "ميسي ومبابي ونيمار"

ولعب ليونيل ميسي
، لاعب إنتر ميامي
الأمريكي الحالي، لباريس سان جيرمان
لمدة عامين ما بين 2021 و2023، بينما دافع البرازيلي نيمار دا سيلفا
عن ألوان الفريق ما بين 2017 و2023.
وفشل الثنائي إلى جانب هداف النادي التاريخي كيليان مبابي
، وكذلك البرازيلي داني ألفيس في قيادة الفريق للقب دوري أبطال أوروبا.
ونجح البي إس جي في إنهاء تلك اللعنة يوم السبت بفوز تاريخي في المباراة النهائية في ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ
على إنتر ميلان
.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية
في تقرير لها إلى أن جماهير البي إس جي أثناء احتفالاتها باللقب شنت جام غضبها على النجوم السابقين للفريق.
وردد الجمهور الفرنسي ضد مبابي
عبارات: "مع مبابي لم يكن بوسعنا تحقيق نفس الشيء مطلقاً، نحن لدينا اليوم فريق حقيقي، هذا ما يصنع الفارق".
أما ليونيل
ميسي فلم يفوت جمهور فريق العاصمة الفرصة للسخرية منه، فغنوا له: "ميسي ميسي.. اذهب للجحيم".
وخلال عامي ميسي مع البي إس جي، خرج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد
وبايرن ميونخ على التوالي.
أما نيمار دا سيلفا
، فقيل له: "أتمنى لك يا نيمار أن ينتهي بك المطاف في السجن مثل داني ألفيس".
ويلعب حالياً نيمار في صفوف سانتوس البرازيلي بعد رحلة غير موفقة مع الهلال السعودي
شهدت تعرضه لكم هائل من الإصابات وعدم استفادة "الزعيم" من إمكانياته.