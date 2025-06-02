جماهير باريس تشن حملة هجومية.. انتقادات لـ "ميسي ومبابي ونيمار"

ولعب ، لاعب الأمريكي الحالي، لباريس لمدة عامين ما بين 2021 و2023، بينما دافع البرازيلي عن ألوان الفريق ما بين 2017 و2023.وفشل الثنائي إلى جانب هداف النادي التاريخي ، وكذلك البرازيلي داني ألفيس في قيادة الفريق للقب دوري أبطال أوروبا.ونجح البي إس جي في إنهاء تلك اللعنة يوم السبت بفوز تاريخي في المباراة النهائية في ملعب "أليانز أرينا" في على إنتر .وأشارت صحيفة "ماركا" في تقرير لها إلى أن جماهير البي إس جي أثناء احتفالاتها باللقب شنت جام غضبها على النجوم السابقين للفريق.وردد الجمهور الفرنسي ضد عبارات: "مع مبابي لم يكن بوسعنا تحقيق نفس الشيء مطلقاً، نحن لدينا اليوم فريق حقيقي، هذا ما يصنع الفارق".أما ميسي فلم يفوت جمهور فريق العاصمة الفرصة للسخرية منه، فغنوا له: "ميسي ميسي.. اذهب للجحيم".وخلال عامي ميسي مع البي إس جي، خرج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد وبايرن ميونخ على التوالي.أما ، فقيل له: "أتمنى لك يا نيمار أن ينتهي بك المطاف في السجن مثل داني ألفيس".ويلعب حالياً نيمار في صفوف سانتوس البرازيلي بعد رحلة غير موفقة مع شهدت تعرضه لكم هائل من الإصابات وعدم استفادة "الزعيم" من إمكانياته.