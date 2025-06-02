أزمة كبيرة في مونديال الأندية قبل انطلاقه بأيام

ويبدأ مونديال الأندية يوم 15 حزيران الحالي، بالمباراة الافتتاحية بين فريقي الأمريكي والأهلي المصري.وفجر لاعبو نادي سياتل ساوندرز ضجة في أوساط ، مع اقتراب انطلاق البطولة والحديث عن مكافآت متباينة جدا بين الأندية بحسب انتمائها أو ماضيها في والعالمية.وطالب لاعبو سياتل ساوندرز بتخصيص حصة أكبر من قيمة الجوائز للمشاركة في ، وعبروا عن ذلك بدخولهم بقمصان بيضاء عليها عبارات تهاجم النظام الحالي للمكافآت، قبل مباراتهم ضد مينيسوتا (2-3) فجر اليوم الاثنين، ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم.ودخل لاعبو الفريق الأمريكي الملعب مرتدين قمصانا تحمل شعار "Club World Cash Grab".ومن المقرر أن يحصل سياتل على 9.55 مليون دولار على الأقل للمشاركة في البطولة التي تقام في الفترة من 15 حزيران إلى 13 تموز في .ويبلغ مجموع جوائز البطولة مليار دولار لكن بموجب اتفاقية العمل الجماعية في الدوري الأمريكي فإن حصة اللاعبين محدودة بمليون دولار لكل فريق.وسيكون سياتل أحد 3 أندية أمريكية ستشارك في للأندية الموسعة والتي تضم 32 فريقا، وتضمن أندية الشمالية ما يقرب من عشرة ملايين دولار مقابل مشاركتها ويمكنها جني المزيد وفقا لنتائجها في البطولة.وقالت رابطة الدوري الأمريكي في بيان إن "اللاعبين وجهوا دعوة خاصة ومحترمة لرابطة الدوري لمناقشة شروط المكافآت، إلا أن الرابطة فشلت في تقديم اقتراح معقول".وأضافت أن الدوري "متمسك ببند قديم في اتفاقية العمل الجماعية ويتجاهل المعايير الدولية القائمة منذ فترة طويلة بشأن ما يحصل عليه اللاعبون عادة من أموال جوائز (الفيفا) في البطولات العالمية".وسيبدأ سياتل ساوندرز غمار مونديال الأندية 2025، بمواجهة فريق بوتافوغو البرازيلي يوم 15 يونيو الجاري، قبل أن يلعب أمام الفرنسي وأتلتيكو الإسباني على الترتيب، ضمن منافسات للبطولة.