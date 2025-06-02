أزمة كبيرة في مونديال الأندية قبل انطلاقه بأيام

ويبدأ مونديال الأندية يوم 15 حزيران الحالي، بالمباراة الافتتاحية بين فريقي إنتر ميامي
الأمريكي والأهلي المصري.
وفجر لاعبو نادي سياتل ساوندرز ضجة في أوساط الاتحاد الدولي لكرة القدم
، مع اقتراب انطلاق البطولة والحديث عن مكافآت متباينة جدا بين الأندية بحسب انتمائها القاري
أو ماضيها في البطولات القارية
والعالمية.
وطالب لاعبو سياتل ساوندرز بتخصيص حصة أكبر من قيمة الجوائز للمشاركة في كأس العالم للأندية
، وعبروا عن ذلك بدخولهم بقمصان بيضاء عليها عبارات تهاجم النظام الحالي للمكافآت، قبل مباراتهم ضد مينيسوتا يونايتد
(2-3) فجر اليوم الاثنين، ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم.
ودخل لاعبو الفريق الأمريكي الملعب مرتدين قمصانا تحمل شعار "Club World Cash Grab".
ومن المقرر أن يحصل سياتل على 9.55 مليون دولار على الأقل للمشاركة في البطولة التي تقام في الفترة من 15 حزيران إلى 13 تموز في الولايات المتحدة
.
ويبلغ مجموع جوائز البطولة مليار دولار لكن بموجب اتفاقية العمل الجماعية في الدوري الأمريكي فإن حصة اللاعبين محدودة بمليون دولار لكل فريق.
وسيكون سياتل أحد 3 أندية أمريكية ستشارك في كأس العالم
للأندية الموسعة والتي تضم 32 فريقا، وتضمن أندية أمريكا
الشمالية ما يقرب من عشرة ملايين دولار مقابل مشاركتها ويمكنها جني المزيد وفقا لنتائجها في البطولة.
وقالت رابطة الدوري الأمريكي في بيان إن "اللاعبين وجهوا دعوة خاصة ومحترمة لرابطة الدوري لمناقشة شروط المكافآت، إلا أن الرابطة فشلت في تقديم اقتراح معقول".
وأضافت أن الدوري "متمسك ببند قديم في اتفاقية العمل الجماعية ويتجاهل المعايير الدولية القائمة منذ فترة طويلة بشأن ما يحصل عليه اللاعبون عادة من أموال جوائز الاتحاد الدولي
(الفيفا) في البطولات العالمية".
وسيبدأ سياتل ساوندرز غمار مونديال الأندية 2025، بمواجهة فريق بوتافوغو البرازيلي يوم 15 يونيو الجاري، قبل أن يلعب أمام باريس سان جيرمان
الفرنسي وأتلتيكو مدريد
الإسباني على الترتيب، ضمن منافسات المجموعة الثانية
للبطولة.