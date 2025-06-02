بعد الرسالة "اللغز".. توضيحات حول مستقبل رونالدو والنصر

ووفقا للصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات، فابريتسيو ، فأن يستعد لعرض "خطة جديدة" على ، أملا في إبرام عقد جديد.وقال رومانو إن النصر يُجري تغييرات للحصول على موافقة .. وتوقيع عقد جديد لمواصلة مسيرته مع النصر.وقال رومانو إن أبرز المرشحين للانضمام إلى النصر، هذا الصيف، هم الكولومبي ، والمدافع السلوفاكي هانكو، ولاعب خط وسط عالمي.وكان قد نشر رسالة غريبة عبر حسابه على موقع إكس، قال فيها: "انتهى هذا الفصل. سنستمر في كتابة قصتي. ممتن للجميع".وجاء ذلك بعد موسم مخيب للآمال مع النصر، لم يحقق فيه أي لقب مع الفريق، وفشل في التأهل لدوري أبطال النخبة.