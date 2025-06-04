شهدت تدريبات يوم أمس تركيزاً كبيراً على الجوانب الخططية والتكتيكية، إذ حرص غراهام على تطبيق الأساليب التي سيعتمدها في المباراة، بهدف تأمين نقاط المواجهة الثلاث، مع استغلال الهفوات الدفاعية والتنظيمية التي ظهرت في أداء المنتخب الكوري خلال في التصفيات، كما شملت التحضيرات التحسّب لأسلوب "الشمشون الكوري" المعتمد على الكرات القطرية، إلى جانب التهديد من الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى.من جانبها، أجمعت الصحف الكورية في سيئول على أنَّ بعثة منتخب بلادها فوجئت بارتفاع درجات الحرارة والرياح الساخنة في مدينة ، ووصفت الأجواء بـ"القاسية وغير المعتادة" وتسعى البعثة إلى رفع مستويات التكيّف مع هذه الظروف، إذ أوكلت مهمة رصد درجات الحرارة وشدة الرياح لأحد أعضاء الطاقم الفني، على أن يُبلغ المدرب بالتحديثات أولاً بأول قبل وأثناء الحصص التدريبية المسائية.وفي إطار التحضيرات المتواصلة لمواجهة " " و"الشمشون الكوري" أعلنت للمباراة الجدول الرسمي لتدريبات الفريقين والمؤتمرات الصحفية، وذلك ضمن برنامج الجولة التاسعة من التصفيات.وبحسب الجدول، يخوض المنتخب العراقي تدريباته الرسمية اليوم عند الساعة (7:50) مساءً على ، يعقبه تدريب المنتخب الكوري الجنوبي في الساعة (9:00) مساءً على الملعب نفسه.كما يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لمنتخبنا غراهام أرنولد في تمام الساعة (7:30) مساءً، يليه مباشرةً المؤتمر الصحفي لمدرب هونغ ميونغ-بو في الساعة (8:40) مساءً، ومن المتوقع أن يتم خلال المؤتمرين الإعلان عن التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين ويتم بثهما مباشرةً عبر المنصات الرسمية والمحطات المحلية والكورية، وسط اهتمام إعلامي محلي ودولي متزايد.