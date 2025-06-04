ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الأرجنتيني

ولفت ماستانتونو، البالغ من العمر 17 عاماً، أنظار كبار الأندية الأوروبية بفضل الأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق الأرجنتيني العريق، على رغم حداثة سنّه.وذكرت صحيفة " " ، نقلاً عن تقارير أرجنتينية، أنّ مبعوثين من ، بقيادة جوني كالافات، الذراع الأيمن لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، سافروا إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال الأيام الماضية من أجل إنهاء تفاصيل الصفقة.وأشار التقرير إلى أنّ يسعى إلى إتمام الصفقة خلال هذا الأسبوع، ليكون ماستانتونو ضمن قائمة الفريق المشاركة في 2025، خصوصاً أنّ ريفر بليت سيكون أحد الفرق المشاركة في البطولة.ومن المتوقع أن يدفع ريال الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ 45 مليون دولار (نحو 40 مليون يورو)، ويُعد الأعلى في تاريخ الكرة الأرجنتينية.وفي حال تمت الصفقة، سيكون ماستانتونو ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية، بعد التعاقد مع المدافع دين هويسن من بورنموث والظهير ترينت أرنولد نجم ، إضافة إلى الإعلان الرسمي عن تعيين الجديد ألونسو.ورغم اقتراب ريال مدريد من حسم الصفقة، لا يزال يسعى للدخول بقوّة على الخط، إذ أجرى مدربه لويس إنريكي سلسلة محادثات مباشرة مع اللاعب، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية.ويمتد عقد ماستانتونو مع ريفر بليت حتى 31 كانون الأول/ 2026، وقد بدأ أخيراً بخطواته الأولى مع منتخب الأول تحت قيادة المدرب سكالوني، الذي استدعاه لخوض مباراتي تصفيات 2026 أمام كل من تشيلي وكولومبيا.يُذكر أنّ ماستانتونو تألق بشكل لافت في موسم 2025، إذ سجل 7 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة، ما جعله من أبرز المواهب الصاعدة في أميركا الجنوبية.