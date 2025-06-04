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ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الأرجنتيني

رياضة

2025-06-04 | 04:10
ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الأرجنتيني
282 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


كشفت تقارير صحافية أنّ نادي ريال مدريد الإسباني عاد بقوّة إلى سباق التعاقد مع فرانكو ماستانتونو، موهبة ريفر بليت الأرجنتيني، في محاولة جادة لمنع انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، والذي يُعد الأقرب لحسم الصفقة حتى الآن.


ولفت ماستانتونو، البالغ من العمر 17 عاماً، أنظار كبار الأندية الأوروبية بفضل الأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق الأرجنتيني العريق، على رغم حداثة سنّه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن تقارير أرجنتينية، أنّ مبعوثين من ريال مدريد، بقيادة جوني كالافات، الذراع الأيمن لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، سافروا إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال الأيام الماضية من أجل إنهاء تفاصيل الصفقة.

وأشار التقرير إلى أنّ النادي الملكي يسعى إلى إتمام الصفقة خلال هذا الأسبوع، ليكون ماستانتونو ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، خصوصاً أنّ ريفر بليت سيكون أحد الفرق المشاركة في البطولة.

ومن المتوقع أن يدفع ريال مدريد الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب، والذي يبلغ 45 مليون دولار (نحو 40 مليون يورو)، ويُعد الأعلى في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وفي حال تمت الصفقة، سيكون ماستانتونو ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية، بعد التعاقد مع المدافع دين هويسن من بورنموث والظهير ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، إضافة إلى الإعلان الرسمي عن تعيين المدير الفني الجديد تشابي ألونسو.

ورغم اقتراب ريال مدريد من حسم الصفقة، لا يزال باريس سان جيرمان يسعى للدخول بقوّة على الخط، إذ أجرى مدربه لويس إنريكي سلسلة محادثات مباشرة مع اللاعب، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية.

ويمتد عقد ماستانتونو مع ريفر بليت حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، وقد بدأ أخيراً بخطواته الأولى مع منتخب الأرجنتين الأول تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي استدعاه لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم 2026 أمام كل من تشيلي وكولومبيا.

يُذكر أنّ ماستانتونو تألق بشكل لافت في موسم 2025، إذ سجل 7 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة، ما جعله من أبرز المواهب الصاعدة في أميركا الجنوبية.
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ريال مدريد

الارجنتين

فرانكو ماستانتونو

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