نيمار جونيور يصدم الهلال السعودي بقرار مونديالي.. ما القصة؟

وفقًا لما ورد في "فوت ميركاتو" بات نيمار جونيور أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف باتشوكا المكسيكي، أحد منافسي الزعيم الأزرق في المجموعة الثامنة من للأندية التي ستقام في الصيف المرتقب.يعتزم باتشوكا منح النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 عامًا، عقدًا قصير الأمد يمتد لشهر واحد فقط، من أجل ضمان المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل اتخاذ قرار مشترك سواء بالتمديد أو الانفصال السريع.لم تكن الأشهر الستة التي قضاها مع سانتوس مميزة بالقدر الكافي، لكن عقده الراهن يقترب من الانتهاء بنهاية يونيو/ حزيران الجاري، وسط غموض يلاحق مستقبله وهو ما عبر عنه النجم البرازيلي بالقول: "لا أعلم ما سيحدث، لن أتحدث عن هذا الأمر حتى آخر مباراة أخوضها في 12 يونيو، سبق أن قلت إنني أفكر بالأمر، لا جدوى من تكرار هذا السؤال مجددًا، لأن الإجابة ستكون هي ذاتها، لن أقرر إلا بعد الثاني عشر من يونيو".نيمار جونيور منافس المنتظرانضم نيمار جونيور إلى الهلال في الخامس عشر من أغسطس/ آب للعام 2023، قادمًا من في صفقة كبيرة كلفت خزائن العملاق السعودي 90 مليون يورو، قبل أن تصنف بواحدة من أسوأ الصفقات في تاريخ كرة القدم .اكتفى المهاجم البرازيلي في خوض 7 مباريات مع الهلاليين خلال عام ونصف، أحرز خلالها هدفًا واحدًا مع تقديم 3 تمريرات حاسمة، وسط قضاء معظم فتراته في مصابًا، لينتهي به الأمر في صفوف سانتوس خلال الماضي عبر صفقة انتقال حر.ولا يستبعد الكثيرون بقاء نيمار جونيور مع سانتوس لفترة قادمة، من أجل ضمان مقعد في كأس العالم 2026، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن حلم اللعب في مونديال الأندية 2025، قد ينتهي برحيله صوب باتشوكا المكسيكي.ولا يقتصر الأمر على نيمار جونيور، حيث سبق أن ربطت شائعات مختلفة الفريق المكسيكي بالتعاقد مع الذي تحوم الشكوك حول مستقبله، مع اقتراب عقده من الانتهاء بصحبة .جدير بالذكر أن الهلال السعودي سيخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، عبر بوابة المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.