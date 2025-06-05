أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية

اعتبر مدرب العراقي غراهام ، الخميس، أن البطاقة الحمراء غيرت الكثير في المباراة أمام في تصفيات المونديال.



وقال في مؤتمر صحافي بعد الخسارة أمام ، "خيبة أمل كبيرة والبطاقة الحمراء غيرت الكثير".

وقدم أرنولد اعتذاره للجمهور العراقي على تلقي هذه الخسارة في ، مضيفا "لدينا الإيمان بالتأهل عن طريق الملحق".

وخسر العراقي، مساء الخميس، أمام نظيره الجنوبية بهدفين نظيفين في تصفيات 2026.