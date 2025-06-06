بعد مباراة فرنسا.. لامين يامال يحطم رقمًا قياسيًا دام 100 عام

وأحرز هدفَيه عند الدقيقتين الـ54 والـ67 من عمر المباراة، التي أُقيمت على أرضية ملعب "إم إتش بي" الواقع في مدينة الألمانية.في سياق متصل، ووفقًا لما أورده حساب "ميستر شيب" المتخصص في إحصائيات كرة القدم ، فإن يامال (17 عامًا و327 يومًا) بات أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بقميص منتخب إسبانيا الأول.وحطم يامال بذلك الرقم القياسي السابق، الذي كان مُسجلًا باسم الراحل خوان إيرازكوين، الذي أحرز هدفين في مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا عام 1925، بعمر 18 عامًا و344 يومًا.ويأمل يامال أن يكرر تألقه الدولي مع المنتخب الإسباني في المباراة النهائية لدوري الأمم، أمام البرتغال، والمُقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل في مدينة الألمانية.وسيكون هذا النهائي الثالث تواليًا للمنتخب الإسباني في بطولة دوري الأمم الأوروبية، علمًا أن الفريق المُلقب بـ"لا روخا" تُوج بلقب النسخة الأخيرة من المسابقة القارية (2022-23)، عقب فوزه على منتخب كرواتيا بركلات الترجيح.ولم يكن لامين يامال جزءًا من قائمة إسبانيا المُتوجة بلقب دوري الأمم 2023، لكنه كان حاضرًا بشكل مؤثر في تتويج "لا روخا" بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" الصيف الماضي.وإحصائيًا، أسهم يامال بـ15 هدفًا (سجّل 6 أهداف، قدّم 9 تمريرات حاسمة)، خلال 20 مباراة خاضها مع منتخب إسبانيا الأول حتى الآن، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.وأحرز يامال 3 من أهدافه الـ6 مع منتخب إسبانيا أمام ، علمًا أن جناح برشلونة الصاعد هز شباك "الديوك" بهدف في نصف نهائي بطولة يورو 2024، التي أُقيمت منافساتها بألمانيا أيضًا.وبخصوص تقديمه مستويات مميزة أمام منتخبات كبيرة، مثل المنتخب الفرنسي، قال يامال عقب مباراة اليوم: "أقول لأمي دائمًا إنني سأبذل قصارى جهدي في المباريات الكبيرة؛ فهي ما تُحفّزني، وما ألعب من أجله، وما أستيقظ من أجله. الأهم هو التحدث على أرض الملعب".وفيما يتعلق بالمباراة النهائية أمام البرتغال، علّق لامين يامال حسبما أبرزته "إفي": "الأفضل سيفوز، وآمل أن أعود بالكأس إلى إسبانيا".وبسؤاله عن إمكانية تتويج نجم المنتخب الفرنسي، ، بجائزة هذا العام 2025، أجاب يامال: "ديمبيلي لاعب رائع، رأينا ذلك في دوري أبطال أوروبا، لكنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي".