Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اختيار نجم برشلونة كأفضل لاعب بالدوري الإسباني 2024 - 2025

رياضة

2025-06-06 | 11:28
اختيار نجم برشلونة كأفضل لاعب بالدوري الإسباني 2024 - 2025
606 شوهد

اختارت رابطة الدوري الإسباني، نجم برشلونة رافينيا، كأفضل لاعب بالمسابقة في موسم 2024-2025.

واعتبرت الرابطة أن برشلونة "قدّم موسماً استثنائياً، إذ أحرز لقب المسابقة الوطنية مرة أخرى برصيد 88 نقطة"، مع "عرض رائع لكرة القدم الهجومية".

وأضافت أن النادي الكاتالوني حقق "موسماً رائعاً، وأدى رافينيا دوراً مهماً في نجاح فريق هانزي فليك".

وتابعت أن الجناح البرازيلي "تميّز بأدائه، وكانت أهدافه وتمريراته الحاسمة أساسية" بالنسبة إلى برشلونة.

وسجل رافينيا 18 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة في الموسم المنصرم، و"تميّز في كل المباريات التي كانت حاسمة في اللقب".

رافينيا الذي حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري في أغسطس/ اب، الأول بالبطولة، تفوّق في التصويت النهائي على زملائه في الفريق لامين يامال، بيدري، وروبرت ليفاندوفسكي، إضافة إلى نجوم ريال مدريد كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، إيسكو (ريال بيتيس)، أويهان سانسيت (أتلتيك بلباو)، وهم اللاعبون الآخرون الذين نالوا جائزة أفضل لاعب في الشهر بالمسابقة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

برشلونة

رافينيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بعد التعادل مع الاكوادور.. برازيليون يهاجمون انشيلوتي دون رأفة
13:23 | 2025-06-06
الحمادي يعلق على طرده أمام كوريا الجنوبية: سنحتفل معاً بالتأهل للمونديال
12:13 | 2025-06-06
ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد
11:35 | 2025-06-06
علي الحمادي يغادر بعثة المنتخب العراقي
10:06 | 2025-06-06
رسالة من عدنان درجال الى الجماهير العراقية بعد مباراة كوريا الجنوبية
07:54 | 2025-06-06
مشاهد من وصول قطارات الجماهير الرياضية من البصرة إلى بغداد
07:33 | 2025-06-06
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
31.8%
16:39 | 2025-06-05
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
16:39 | 2025-06-05
الخبير التحكيمي جمال الشريف يحسم الجدل بشأن طرد علي الحمادي
15.51%
01:55 | 2025-06-06
الخبير التحكيمي جمال الشريف يحسم الجدل بشأن طرد علي الحمادي
01:55 | 2025-06-06
هل توفي والد السوداني بحادث أم أُعدم على يد نظام صدام؟.. مركز اسبر يوضح
15.41%
11:45 | 2025-06-05
هل توفي والد السوداني بحادث أم أُعدم على يد نظام صدام؟.. مركز اسبر يوضح
11:45 | 2025-06-05
اليوم.. العراق يخوض اختباراً حاسماً ومفصلياً أمام كوريا الجنوبية
13.66%
02:47 | 2025-06-05
اليوم.. العراق يخوض اختباراً حاسماً ومفصلياً أمام كوريا الجنوبية
02:47 | 2025-06-05
رسالة من عدنان درجال الى الجماهير العراقية بعد مباراة كوريا الجنوبية
12.2%
07:54 | 2025-06-06
رسالة من عدنان درجال الى الجماهير العراقية بعد مباراة كوريا الجنوبية
07:54 | 2025-06-06
أسعار امبير المولدات لشهر حزيران وخط ساخن للتبليغ عن المخالفين
11.41%
14:26 | 2025-06-04
أسعار امبير المولدات لشهر حزيران وخط ساخن للتبليغ عن المخالفين
14:26 | 2025-06-04
المزيد
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

وسط أزمة رواتب مستمرة في كردستان.. ياسر بارزاني يقضي عطلة العيد في موناكو بسيارة فارهة
Play
وسط أزمة رواتب مستمرة في كردستان.. ياسر بارزاني يقضي عطلة العيد في موناكو بسيارة فارهة
10:34 | 2025-06-06
الدفاع المدني ينقذ 3 عمال من تحت ركام منزل قيد الهدم في بغداد (فيديو)
Play
الدفاع المدني ينقذ 3 عمال من تحت ركام منزل قيد الهدم في بغداد (فيديو)
05:34 | 2025-06-06
بعد الخسارة أمام كوريا.. درجال يفقد أعصابه بسبب هاتف
Play
بعد الخسارة أمام كوريا.. درجال يفقد أعصابه بسبب هاتف
17:27 | 2025-06-05
فتح بوابات المدينة الرياضية بالبصرة استعداداً لمباراة العراق وكوريا الجنوبية
Play
فتح بوابات المدينة الرياضية بالبصرة استعداداً لمباراة العراق وكوريا الجنوبية
10:58 | 2025-06-05
الإنفاق العام في 5 سنوات: ارتفاع التركيز على عدد محدود من الجهات
Play
الإنفاق العام في 5 سنوات: ارتفاع التركيز على عدد محدود من الجهات
03:00 | 2025-06-05
في ميسان.. قرار منع زراعة الشلب الصيفي يُثير ردود فعل غاضبة!
Play
في ميسان.. قرار منع زراعة الشلب الصيفي يُثير ردود فعل غاضبة!
02:30 | 2025-06-05
استعدادات عيد الأضحى: حملة خدمية لتنظيف الشوارع وصيانة المتنزهات في بغداد
Play
استعدادات عيد الأضحى: حملة خدمية لتنظيف الشوارع وصيانة المتنزهات في بغداد
01:30 | 2025-06-05
سواق شاحنات يقطعون طريقا بين الموصل ودهوك (فيديو)
Play
سواق شاحنات يقطعون طريقا بين الموصل ودهوك (فيديو)
15:53 | 2025-06-04
بالفيديو.. قوافل الحجاج العراقيين تصل الى مشعر منى بيوم التروية
Play
بالفيديو.. قوافل الحجاج العراقيين تصل الى مشعر منى بيوم التروية
10:14 | 2025-06-04
توافد حشود إيرانية عبر منفذ زرباطية باتجاه كربلاء لاحياء يوم عرفة
Play
توافد حشود إيرانية عبر منفذ زرباطية باتجاه كربلاء لاحياء يوم عرفة
08:49 | 2025-06-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.