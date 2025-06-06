اختيار نجم برشلونة كأفضل لاعب بالدوري الإسباني 2024 - 2025

واعتبرت الرابطة أن برشلونة "قدّم موسماً استثنائياً، إذ أحرز لقب المسابقة الوطنية مرة أخرى برصيد 88 نقطة"، مع "عرض رائع لكرة القدم الهجومية".وأضافت أن النادي الكاتالوني حقق "موسماً رائعاً، وأدى دوراً مهماً في نجاح فريق ".وتابعت أن البرازيلي "تميّز بأدائه، وكانت أهدافه وتمريراته الحاسمة أساسية" بالنسبة إلى برشلونة.وسجل رافينيا 18 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة في الموسم المنصرم، و"تميّز في كل المباريات التي كانت حاسمة في اللقب".رافينيا الذي حصل على بالدوري في أغسطس/ اب، الأول بالبطولة، تفوّق في التصويت النهائي على زملائه في الفريق ، ، وروبرت ، إضافة إلى نجوم ، وجود بيلينغهام، (ريال بيتيس)، أويهان سانسيت (أتلتيك بلباو)، وهم اللاعبون الآخرون الذين نالوا أفضل لاعب في الشهر بالمسابقة.