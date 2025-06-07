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اتحاد الكرة يطالب بـ"العدالة" في اختيار مستضيف الدور الرابع من تصفيات المونديال
رياضة
2025-06-07 | 17:04
5,689 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
طالب
الاتحاد العراقي لكرة القدم
، اليوم السبت، رسمياً
الاتحاد الدولي للعبة
"فيفا" والاتحاد الآسيوي بضمان "أعلى درجات الشفافية والعدالة" باختيار الدول المضيفة لمبارياتِ الدور الرابع من التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالَمِ 2026.
وقال الاتحاد
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "وجّه الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، اليوم، رسالةً رسميةً إلى الاتحادِ الدوليّ لكرةِ القدم (FIFA)، والاتحادِ الآسيويّ لكرة القدم (AFC)، دعا فيها إلى ضرورةِ ضمانِ أعلى درجاتِ الشفافيةِ والعدالةِ في عمليةِ اختيارِ الدولة أو الدول المُضيفة لمبارياتِ الدور الرابع من التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالَمِ 2026".
وأكد أن "العراقَ قد تقدّم رسميًا، وضمن المهلةِ الزمنيةِ التي حددها الاتحادُ الآسيويّ، بطلبِ استضافةِ مبارياتِ إحدى المجموعتين، مشددًا على جاهزيته الكاملةِ لتحمُّلِ جميع الالتزامات التنظيميّة، والأمنيّة، والماليّة، المرتبطة بالاستضافةِ، وبدعمٍ مباشرٍ من الحكومةِ العراقيّة ومؤسساتِ الدولة ذات العلاقة".
وأشاد بـ"الدعواتِ الصادرةِ عن عددٍ من الاتحاداتِ الوطنيّة الشقيقة، ومن ضمنها اندونيسيا، بشأنِ أهميةِ توضيحِ آلياتِ ومعايير الاختيار، معتبرًا أن الإفصاحَ الرسميَّ عن هذه الآلياتِ والتوقيتاتِ المُعتمدة سيُسهمُ في تَعزيزِ الثقةِ بين الاتحاداتِ الأعضاء، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص على نحوٍ منصفٍ وشفاف".
وأشار إلى أن "العراقَ يمتلكُ بنيةً تحتيةً رياضيةً متقدمةً، وخبراتٍ تنظيميةً متراكمة، إلى جانبِ حماسٍ جماهيريّ واسعٍ، وهي جميعًا عواملُ تؤهله لاستضافةِ مبارياتِ دوليةٍ رفيعة المُستوى بما يليق بمكانةِ الكرةِ العراقيّة والآسيويّة".
وشدد على "ثقته الكاملةِ بكفاءةِ ومهنيةِ الاتحادين الدوليّ والآسيويّ، وحرصهما على اتخاذِ القرار النهائيّ بما يخدم مصلحةَ كرة القدم الآسيويّة، ويُحققُ توزيعًا متوازنًا وعادلاً للفرصِ في مختلفِ أرجاء القارة".
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