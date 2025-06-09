ارنولد يعلق على مباراة منتخبنا العراقي امام الاردن غدا

وقال ارنولد في مؤتمر صحفي تابعته ، ان "الاستعدادت للملحق بدأت ونحن محبطون بسبب عدم التأهل وجاهزون لمباراة الغد"، مبينا "انني فخور بأداء لاعبين أمام خصوصاً بعشر لاعبين، ولا يوجد أهم من اسعاد الشعب العراقي وجعلهم فخورين ببلدهم".واضاف "وظيفتي هي الصعود مع الى "، مشيرا الى ان "نتيجة مباراة الاردن مهمة بالنسبة لي ولا يوجد تحصيل حاصل وعلينا التركيز ١٠٠ بالمئة".وذكر ان "حسين علي تحسن وأصبح افضل جاهزية وسأرى مستواه اليوم في التدريبات"، لافتا الى ان "لاعبين الذين يمتلكون بطاقات صفراء سأفكر في موضعهم اليوم".وبين "واجهت منتخب في العديد من المرات واعرفهم جيداً وانا اركز على لاعبين فريقي فقط"، موضحا ان " إضافة قوية للمنتخب وهو يقدم أداء جيد في الدوري النرويجي".واكد "عندما أعود إلى العراق بعد مباراة الأردن سأشاهد مباريات الدوري المحلي واللاعبين الشباب".