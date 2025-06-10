اليوم.. منتخب العراق يطمح للفوز على نظيره الأردني ومصالحة الجماهير

وسيرتدي منتخب الأخضر في مباراته أمام اليوم والتي ستقام على عمّان الدولي عند الساعة التاسعة والربع بوقيت ، إذ يتطلع منتخب للوصول إلى النقطة 15 في بالتصفيات بعدما ضمن المشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل إلى 2026.وكان اللقاء الأخير الذي جمع المنتخبين يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي على ملعب جذع النخلة وذلك ضمن مباراة الذهاب من التصفيات الحالية وانتهى بالتعادل السلبي.ويأمل المنتخبان في كسر حاجز التعادل، والبحث عن الفوز، فالأردن "المنتشي" بحسم تأهله رسمياً إلى كأس العالم يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث وتأكيد جدارته بالتأهل إلى جانب تحسين تصنيفه الدولي، فيما يرنو العراق إلى مصالحة جماهيره بعد أن فقد فرصة التأهل المباشر حيث سينتقل للعب في الملحق.ويسعى منتخب العراق إلى تصحيح وضعه من جديد بعد إخفاقه في خطف بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 في وكندا والمكسيك بخسارته الأخيرة أمام بهدفين دون رد.