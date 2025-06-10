مدرب الأرجنتين: المنتخب لن يتوقف بغياب ميسي

ومنذ مشاركته مع المنتخب الأول عام 2005، سجل 112 هدفا في 192 مباراة مع وفاز بكأس العالم عام 2022 ولقبين في والميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008وغاب القائد (37 عاما) عن فوز الأرجنتين 1-صفر على أوروجواي وفوزها الكبير 4-1 على في مارس آذار بسبب الإصابة، إذ ضمن فريق مقعده في 2026 خلال فترة التوقف الدولي.وعاد إلى تشكيلة المنتخب في تصفيات كأس العالم هذا الشهر وشارك كبديل في فوز الأرجنتين 1-صفر على تشيلي الأسبوع الماضي.وقال سكالوني للصحفيين قبل استضافة في بوينس أيرس "الفريق الآن في لحظة يمكنه خلالها اللعب بنفس الطريقة في وجود ليو (ميسي) أو غيابه، وهو ما كان أكثر تعقيدا في الماضي حيث كان يتعين علينا تغيير بعض اللاعبين".وأكمل "لكن الآن لم تعد لدينا هذه الضرورة والفريق يؤدي بنفس الطريقة، وهذا أمر جيد".وأضاف سكالوني "إنه فريق رائع ويضم لاعبين رائعين ولديه أسلوب لعب واضح يمكن أن يضعك في مشكلة".