المنتخب الياباني يكتسح نظيره الإندونيسي بتصفيات المونديال

وحقق منتخب "الساموراي" انتصارا كاسحا بسداسية نظيفة على ضيفه منتخب إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة الأخيرة بالمجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة لتصفيات المونديال، الذي يقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وافتتح منتخب ، الذي حجز مقعده رسميا في المونديال المقبل منذ عدة أشهر، التسجيل عن طريق دايتشي كامادا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19.وعاد كامادا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لليابان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف ريويا موريشيتا وشوتو ماشينو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 55 و58 على الترتيب.واختتم مهرجان الأهداف اليابانية بإحرازه الهدف السادس لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.وبهذه النتيجة، واصل منتخب اليابان، الذي استعاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولتين الماضيتين بتعادله مع وخسارته أمام استراليا، تحليقه في صدارة المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة.في المقابل، توقف رصيد منتخب إندونيسيا، الذي ضمن تواجده في الملحق المؤهل للمونديال منذ الجولة الماضية، عند 12 نقطة في المركز الرابع.ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.