وفد المنتخب العراقي يصل الى مطار بغداد الدولي (صور)

وتمكّن منتخب " " من تحقيق الفوز على منتخب بهدف وحيد، سجله اللاعب في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ليخطف أبناء المدرب غراهام فوزًا معنويًا في ختام التصفيات قبل التوجه إلى الملحق.ويستعد المنتخب العراقي لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى 2026، حيث سيكون إلى جانب منتخبات وقطر والإمارات وعُمان وإندونيسيا، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين في القرعة المقررة يوم 10 يوليو/تموز المقبل.