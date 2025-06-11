بعد هزيمة بارغواي.. البرازيل تحجز مقعدا في كأس العالم

وسجل النجم البرازيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.بهذا الفوز، قفز منتخب إلى المركز الثالث في جدول التصفيات برصيد 25 نقطة، متجاوزا التي تجمد رصيدها عند 24 نقطة وتراجعت إلى المركز الخامس.وانضم منتخب "السيليساو" بذلك إلى ركب المتأهلين رسميا إلى مونديال 2026 من قارة الجنوبية برفقة متصدرة التصفيات والإكوادور صاحبة المركز الثاني.