قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن

وحجز المنتخب البرازيلي مقعده في البطولة بفوزه على منتخب بهدف دون رد في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ16 من تصفيات الجنوبية.وضمن منافسات الجولة ذاتها من تصفيات أمريكا الجنوبية، تعادلت الإكوادور مع لتحجز مقعدها أيضا في العرس العالمي.وبوصول والإكوادور إلى خط النهاية، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميا إلى 2026 إلى 13 منتخبا من أصل 48، يمثلون مختلف القارات، في انتظار استكمال التصفيات القارية الأخرى خلال الأشهر المقبلة.من أمريكا الجنوبية: ، البرازيل، الإكوادور.من آسيا: ، ، ، ، أوزبكستان، .من أوقيانوسيا: .من أمريكا الشمالية والوسطى: ، كندا، .يذكر أن كأس العالم 2026 ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وفق النظام الجديد الذي أقره " "، ما يمنح فرصا أوسع للمنتخبات من القارات كافة للمشاركة في الحدث الكروي الأكبر عالميا.