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بعد التوقف الدولي.. عجلة دوري نجوم العراق تعاود دورانها غداً الجمعة
رياضة
2025-06-12 | 03:30
160 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تعاود عجلة
دوري نجوم العراق
لكرة القدم دورانها من جديد، بعد التوقف المؤقت لانشغال
المنتخب الوطني
في استحقاق تصفيات الحسم المؤهلة لمونديال (2026)، وابتداءً من يوم غد الجمعة بإقامة (3) مباريات ضمن منافسات الجولة (35)، على أن تستكمل المواجهات يومي السبت والأحد المقبلين.
وستنطلق مباريات الجولة في الساعة السادسة من عصر غد الجمعة، بلقاء
نفط ميسان
وجاره
الميناء
في ملعب الأول، بينما يواجه
كربلاء
في ملعبه
الكرمة
في التوقيت نفسه، في حين سيستقبل دهوك نظيره
النجف
في الساعة الثامنة والنصف.
وتُستكمل فعاليات الجولة بعد غد السبت بإقامة (4) مباريات، الأولى ستجمع زاخو وضيفه
نفط البصرة
، بينما يلاعب
ديالى
منافسه
الكرخ
، ويحتضن
ملعب الزوراء
مباراة الكهرباء والحدود، في الوقت الذي سيلاقي فيه
أربيل
جاره
نوروز
.
الإثارة ستحضر في ختام منافسات الجولة الأحد المقبل، وأبرزها ستكون في مباراتي المتصدر والوصيف اللذين سيلعبان في الساعة السادسة عصراً، حيث سيشهد
ملعب الشعب
لقاء الشرطة صاحب الريادة أمام متحديه النفط، بينما سيستقبل الوصيف
الزوراء
في ملعبه
فريق القاسم
، على أن يحتضن
ملعب المدينة
الديربي المرتقب بين الطلبة والجوية.
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