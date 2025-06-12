بعد التوقف الدولي.. عجلة دوري نجوم العراق تعاود دورانها غداً الجمعة

– رياضة



تعاود عجلة لكرة القدم دورانها من جديد، بعد التوقف المؤقت لانشغال في استحقاق تصفيات الحسم المؤهلة لمونديال (2026)، وابتداءً من يوم غد الجمعة بإقامة (3) مباريات ضمن منافسات الجولة (35)، على أن تستكمل المواجهات يومي السبت والأحد المقبلين.



وستنطلق مباريات الجولة في الساعة السادسة من عصر غد الجمعة، بلقاء وجاره في ملعب الأول، بينما يواجه في ملعبه في التوقيت نفسه، في حين سيستقبل دهوك نظيره في الساعة الثامنة والنصف.

وتُستكمل فعاليات الجولة بعد غد السبت بإقامة (4) مباريات، الأولى ستجمع زاخو وضيفه ، بينما يلاعب منافسه ، ويحتضن مباراة الكهرباء والحدود، في الوقت الذي سيلاقي فيه جاره .



الإثارة ستحضر في ختام منافسات الجولة الأحد المقبل، وأبرزها ستكون في مباراتي المتصدر والوصيف اللذين سيلعبان في الساعة السادسة عصراً، حيث سيشهد لقاء الشرطة صاحب الريادة أمام متحديه النفط، بينما سيستقبل الوصيف في ملعبه ، على أن يحتضن الديربي المرتقب بين الطلبة والجوية.