برشلونة يدرس فسخ عقد لاعب جديد

، الذي انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من جيرونا مقابل خمسة ملايين يورو، لم يدخل ضمن خطط المدرب .وبعد موسم متوسط المستوى مع جيرونا، عاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى برشلونة، في وقت لم يتبقَ له سوى عام واحد في عقده.حتى الآن، لم يتحدث روميو مع المدير الرياضي أو المدرب فليك، وينتظر اجتماعًا مرتقبًا بين وكيله ماجيك دياز وإدارة النادي لحسم مستقبله.برشلونة يدرس فسخ عقد اللاعب باتفاق ودي يمنحه حرية التفاوض مع أي نادٍ آخر، لكن على عكس لينغليه الذي انضم بشكل نهائي إلى ، لا يملك روميو وجهة واضحة حتى الآن.ويفضل لاعب وساوثهامبتون السابق الاستمرار في إسبانيا، لكنه ينتظر قرار النادي قبل النظر في العروض.في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع، قد يشارك روميو في بداية التحضيرات الصيفية مع الفريق الأول، والمقررة في 13 يوليو.