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برشلونة يدرس فسخ عقد لاعب جديد

رياضة

2025-06-12 | 06:08
برشلونة يدرس فسخ عقد لاعب جديد
807 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


أفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن نادي برشلونة يفكر في فسخ عقد لاعب الوسط أوريول روميو، بعد انتهاء فترة إعارته مع جيرونا، على غرار ما حدث مؤخرًا مع المدافع لينغليه.


روميو، الذي انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من جيرونا مقابل خمسة ملايين يورو، لم يدخل ضمن خطط المدرب هانز فليك.

وبعد موسم متوسط المستوى مع جيرونا، عاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى برشلونة، في وقت لم يتبقَ له سوى عام واحد في عقده.

حتى الآن، لم يتحدث روميو مع المدير الرياضي ديكو أو المدرب فليك، وينتظر اجتماعًا مرتقبًا بين وكيله ماجيك دياز وإدارة النادي لحسم مستقبله.

برشلونة يدرس فسخ عقد اللاعب باتفاق ودي يمنحه حرية التفاوض مع أي نادٍ آخر، لكن على عكس لينغليه الذي انضم بشكل نهائي إلى أتلتيكو مدريد، لا يملك روميو وجهة واضحة حتى الآن.

ويفضل لاعب تشيلسي وساوثهامبتون السابق الاستمرار في إسبانيا، لكنه ينتظر قرار النادي قبل النظر في العروض.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع، قد يشارك روميو في بداية التحضيرات الصيفية مع الفريق الأول، والمقررة في 13 يوليو.
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برشلونة

لابروتا

فليك

أوريول روميو

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