رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع الحارس جوان غارسيا حتى 2031

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
جون ثون يتحدث عن البرنامج النووي الإيراني
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-530336-638858486411551237.jpeg
رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع الحارس جوان غارسيا حتى 2031
رياضة
2025-06-18 | 09:03
510 شوهد
أعلن
نادي برشلونة الإسباني
، اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع حارس المرمى
جوان
غارسيا قادماً من إسبانيول.
وقال برشلونة في بيان رسمي، إنه تعاقد مع
جوان
غارسيا بعقد يمتد 6 سنوتٍ حتى 30 يونيو/ حزيران 2031.
وأكد
بطل
الدوري الإسباني
أنه حسم الصفقة بعدما دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقيمته 25 مليون يورو.
كان غارسيا قد نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، اليوم الأربعاء، رسالة وداع لجماهير فريقه السابق الذي قضى في صفوفه 9 مواسم.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
برشلونة يتوصل لاتفاق مع الحارس غارسيا
07:46 | 2025-06-02
برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2031
14:44 | 2025-05-27
رافينيا يعلق على انباء تعاقد برشلونة مع لويس دياز
03:30 | 2025-05-30
عقبة امام تعاقد برشلونة مع ويليامز
06:08 | 2025-05-21
برشلونة
غارسيا
+A
-A
اخترنا لك
شنيشل يكشف تأثير إقامة مباريات الملحق الآسيوي في السعودية وقطر
04:46 | 2025-06-18
الجولة 36 من "دوري النجوم" تنطلق اليوم.. إقامة 3 لقاءات أبرزها النجف وزاخو
03:20 | 2025-06-18
فتاة مهددة بالقتل بسبب لامين جمال
11:24 | 2025-06-17
السجن لأربعة أشخاص مع وقف التنفيذ بعد إدانتهم برفع دمية "فينيسيوس"
10:37 | 2025-06-16
الاتحاد الكروي العراقي يفند مزاعم الآسيوي: قدمنا طلباً لاستضافة الملحق
09:52 | 2025-06-16
الانتقالات الصيفية.. أندية دوري نجوم العراق تسعى لاستقطاب محترفي الخارج
05:19 | 2025-06-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة للعراقيين في هذا الموعد
محليات
32.27%
11:55 | 2025-06-16
عطلة للعراقيين في هذا الموعد
11:55 | 2025-06-16
العراق يعتقل 3 مركبات محملة بـ"طائرات إسرائيلية" قبل دخولها ايران
أمن
16.46%
05:45 | 2025-06-18
العراق يعتقل 3 مركبات محملة بـ"طائرات إسرائيلية" قبل دخولها ايران
05:45 | 2025-06-18
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
13.32%
03:26 | 2025-06-18
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:26 | 2025-06-18
العراقيون يودعون الحرارة لـ10 أيام وخبر سار لاهالي الجنوب
محليات
12.83%
12:43 | 2025-06-16
العراقيون يودعون الحرارة لـ10 أيام وخبر سار لاهالي الجنوب
12:43 | 2025-06-16
بشأن إخلاء طهران.. ترامب يكشف فحوى تغريدته الأخيرة
دوليات
12.74%
03:23 | 2025-06-17
بشأن إخلاء طهران.. ترامب يكشف فحوى تغريدته الأخيرة
03:23 | 2025-06-17
أول رد إيراني بشأن تصريحات ترامب حول استهداف السيد الخامنئي
دوليات
12.38%
04:53 | 2025-06-18
أول رد إيراني بشأن تصريحات ترامب حول استهداف السيد الخامنئي
04:53 | 2025-06-18
المزيد
استطلاعات
ما هو السيناريو الأقرب للحرب بين ايران وإسرائيل؟
نصر استراتيجي لإيران
نصر استراتيجي لإيران
العودة للمفاوضات بشروط
العودة للمفاوضات بشروط
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
لحظة قصف مقر جهاز الأمن الداخلي الإيراني
10:02 | 2025-06-18
ثغرة في منظومات الدفاع الجوي... صواريخ إيران تخترق القبة الحديدية!
07:05 | 2025-06-18
هجمات صاروخية مركزة.. وطهران على رأسِ تحالف اسيوي جديد!
07:02 | 2025-06-18
العراق ينشر مضادات جوية للتصدي لطائرات الكيان الصهيوني
07:00 | 2025-06-18
ضبط معمل متفجرات بطهران.. فيديو
06:58 | 2025-06-18
جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق... وغياب نيابي لافت!
05:53 | 2025-06-18
بالفيديو: طائرة إسرائيلية جديدة في قبضة إيران
04:48 | 2025-06-18
مشاهد لعملية نوعية مكثفة نفذتها قوات الفضاء الجوي التابعة للحرس الايراني فجر اليوم
14:43 | 2025-06-17
اللحظات الاولى لاحتراق صهريج بعد انقلابه على طريق دهوك - دوميز
13:37 | 2025-06-17
لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق سماء القدس باتجاه اسرائيل
10:47 | 2025-06-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.