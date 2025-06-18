رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع الحارس جوان غارسيا حتى 2031

وقال برشلونة في بيان رسمي، إنه تعاقد مع غارسيا بعقد يمتد 6 سنوتٍ حتى 30 يونيو/ حزيران 2031.وأكد أنه حسم الصفقة بعدما دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقيمته 25 مليون يورو.كان غارسيا قد نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، اليوم الأربعاء، رسالة وداع لجماهير فريقه السابق الذي قضى في صفوفه 9 مواسم.