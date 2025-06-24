تحت قيادة المدرب الجديد.. تفاصيل برنامج إعداد منتخب شباب العراق

وكشف مصدر في عن أنَّ "المدرب سيقدم خلال الأيام القليلة المقبلة قائمة أسماء طاقمه التدريبي إلى لجنة إدارة المنتخبات لغرض المصادقة عليها، تمهيداً للانطلاق في تنفيذ خطته الفنية التي تتضمن رؤية شاملة وطويلة الأمد"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف المصدر أنَّ "صلاح وفي إطار سعيه لاكتشاف أكبر عدد من المواهب، تبنى المدرب آلية شمولية في اختيار اللاعبين، إذ سيُخضع جميع ملاعب البلاد إلى عينة بحث موسعة تشمل مواليد (2008)، بالتنسيق مع الاتحادات الفرعية والأكاديميات الرسمية المنتشرة في المحافظات".كما يتضمن المشروع الفني إعداد قاعدة بيانات مفصلة للاعبين المغتربين في دول المهجر، بهدف مراقبتهم ومتابعة تطورهم تمهيداً لاستدعاء العناصر المميزة منهم إلى صفوف المنتخب.وأكد المصدر أنَّ "المدرب يؤمن بأهمية إعطاء الفرصة للجميع دون استثناء، من خلال بدء عملية الانتقاء في وقت مبكر يسبق التصفيات القارية، بغية الوقوف بدقة على القدرات الحقيقية للاعبين ومواهبهم"، لافتاً إلى أنَّ "فلسفته في الاختيار ترتكز على تقييم الأداء الوظيفي والنموذج الحركي للاعبين، مع مراعاة مراحل التأسيس الأكاديمي والتدرج المهاري والعقلي والخططي، لضمان تكوين لاعبين متكاملين من جميع الجوانب".ويأمل الطاقم الجديد لمنتخب الشباب أن تؤتي هذه الرؤية العلمية ثمارها عبر إعداد واعد، يمثل الكرة العراقية في المحافل الخارجية بصورة مشرفة تعكس تطور الكرة العراقية على مستوى الفئات العمرية.