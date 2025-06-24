بعد التتويج الأخير.. تعرف على مدرّبين قادوا نادي الشرطة للألقاب

– رياضة



قبل أن يطوي موسم الكرة الحالي آخر محطاته ومع انتهاء الجولة (36) ظفر فريق الشرطة بلقبه الرابع على التوالي والثامن في مسيرته منذ انطلاق المسابقة رسميا بصيغتها المعروفة وشطب ما حصل من نتائج تخص دوري العاصمة قبل العام (1974).





(1998 – 1997) ثاني الألقاب بقيادة فنية للمدرب عبد الإله عبد الحميد



في موسم (1997 – 1998) وبعد مضي نحو (18) عاماً من أول لقب للشرطة عاد البنفسجي والأخضر لمنصات التتويج بعد غيبة طويلة وحقق إنجازه الثاني وترك علامات متميزة في تلك النسخة يحدثنا عنها صاحب اللقب المدرب عبد الإله عبد الحميد قائلاً: في دوري الموسم الكروي (1997 – 1998) فزنا بآخر (12) مباراة متتالية وكانت أفضل إنجازات فريق الشرطة وتمكّنا من تسجيل حالة فريدة إلى الآن، أن نتغلب على الأندية من دون خسارة في (12) لقاءً ولم يكن هناك في حينه دعم مالي كما هو الآن ولا أنسى دور الجمهور في تحقيق اللقب.



ويشير عبد الحميد إلى أنَّ المرحلة الثانية في ذلك الموسم وضعتنا في إحراجات شديدة منها عدد اللاعبين، إذ بلغت التشكيلة (15) لاعباً فقط أبرزهم إياد خضير وقيس وماهر حبيب وحيدر وزياد طارق وعبد الحسين ومازن وماهر عكلة والكابتن المميز سعد قيس ومحمود مجيد هداف الدوري ومفيد عاصم.



وكان المعدل التهديفي الأعلى حتى الآن بنسبة (2,78 %) بـ(76) هدفاً لمجموع المباريات ومع ذلك أحرزنا اللقب بعد خوض (30) مباراة بمشاركة (16) فريقاً فقط في حينه.



وأشاد بإنجاز الشرطة التاريخي ودور المدرب سليمان في تحقيق اللقب، وأثنى الكابتن عبد الإله عبد الحميد مدرب الشرطة صاحب اللقب الثاني بتاريخ القيثارة على الإنجاز الجديد لكرة الأخضر بالقول إنَّ اللقب الجديد للقيثارة هو الثامن في تاريخ النادي طوال مشاركاته بدوري الكرة والرابع على التوالي، (3) منها بقيادة المدرب المصري مؤمن الذي عرف الطريق إلى الكؤوس والدروع والبطولات مع أكثر من فريق مثل الزمالك المصري والقوة الجوية العراقي والشرطة. وكان أول الألقاب في الموسم الكروي (1979 – 1980) بقيادة جنرال خط الوسط المايسترو دكلص .(1998 – 1997) ثاني الألقاب بقيادة فنية للمدرب عبد الإله عبد الحميدفي موسم (1997 – 1998) وبعد مضي نحو (18) عاماً من أول لقب للشرطة عاد البنفسجي والأخضر لمنصات التتويج بعد غيبة طويلة وحقق إنجازه الثاني وترك علامات متميزة في تلك النسخة يحدثنا عنها صاحب اللقب المدرب عبد الإله عبد الحميد قائلاً: في دوري الموسم الكروي (1997 – 1998) فزنا بآخر (12) مباراة متتالية وكانت أفضل إنجازات فريق الشرطة وتمكّنا من تسجيل حالة فريدة إلى الآن، أن نتغلب على الأندية من دون خسارة في (12) لقاءً ولم يكن هناك في حينه دعم مالي كما هو الآن ولا أنسى دور الجمهور في تحقيق اللقب.ويشير عبد الحميد إلى أنَّ المرحلة الثانية في ذلك الموسم وضعتنا في إحراجات شديدة منها عدد اللاعبين، إذ بلغت التشكيلة (15) لاعباً فقط أبرزهم إياد خضير وقيس وماهر حبيب وحيدر وزياد طارق وعبد الحسين ومازن وماهر عكلة والكابتن المميز سعد قيس ومحمود مجيد هداف الدوري ومفيد عاصم.وكان المعدل التهديفي الأعلى حتى الآن بنسبة (2,78 %) بـ(76) هدفاً لمجموع المباريات ومع ذلك أحرزنا اللقب بعد خوض (30) مباراة بمشاركة (16) فريقاً فقط في حينه.وأشاد بإنجاز الشرطة التاريخي ودور المدرب سليمان في تحقيق اللقب، وأثنى الكابتن عبد الإله عبد الحميد مدرب الشرطة صاحب اللقب الثاني بتاريخ القيثارة على الإنجاز الجديد لكرة الأخضر بالقول إنَّ

اللقب الحالي جاء عن جدارة واستحقاق وتفوّق واضح. وأفضل لاعبي الشرطة ممن ظفروا باللقب حسب رأيه محمود المواس وبسام شاكر ومهند علي وقاد المدرب المصري مؤمن سليمان التشكيلة بطريقة مثالية وللإدارة دور كبير أيضاً في ذلك الإنجاز من خلال توفير جميع وسائل الدعم المالي والمعنوي ومضى بحديثه مستطرداً إذا استمر هذا الواقع فالنجاح سيتحقق الموسم المقبل.



الإعلامي علي السبتي استعرض إحصائيات رحلة البطل في دوري الكرة

الزميل الإعلامي علي السبتي الذي أصدر العديد من الكتب الرياضية عن دوري الكرة حدثنا عن مسيرة في دوري الكرة وأهم محطاته وإنجازاته وأبرز نجومه وهدافيه منذ أول مشاركة وحتى اليوم.



يقول السبتي إنَّ أول هداف لنادي الشرطة في دوري الكرة كان اللاعب زهراوي جابر الذي مثل فريق النجدة والشرطة آنذاك وسجل (6) أهداف في موسم (1976 – 1977) بقيت في ذاكرة اللعبة، وكان أول هداف لأول نسخة رسمية لاعب ثامر يوسف في موسم (1974 – 1975) وسجّل (13) هدفاً وكرّر ذلك في الموسم التالي وحلّ أولاً في الموسم الثالث زهراوي جابر بأهدافه الستة ومن ثم حنون من البصري في موسم (1977 – 1978) ونال الميناء أول لقب للدوري ونقل الدرع خارج العاصمة.



علي حسين محمود.. (18) هدفا

ويشير السبتي إلى أنَّ لاعب الشرطة علي حسين محمود ظفر بلقب هداف الدوري في موسم (1979 – 1980) مسجلاً (18) هدفاً ونال القيثارة أول الألقاب بقيادة المدرب دكلص عزيز.



واعتلى اللاعب عبد علي قائمة الهدافين في موسم (1993 – 1994) مسجلاً (36) هدفاً هي الأعلى في تاريخ المسابقة لنسخة واحدة، ونال محمود مجيد من الشرطة لقب هداف الدوري وسجّل (22) هدفاً وحصد القيثارة لقبه الثاني بقيادة المدرب عبد الإله عبد الحميد.



هاشم رضا.. (51) هدفا في موسمين

في موسم (1998 – 1999) تصدّر لاعب القيثارة هاشم رضا ولاعب الجوية أحمد خضير قائمة الهدافين برصيد (19) هدفاً لكل منهما وعاد رضا ليحلَّ أول الهدافين في الموسم (2001 – 2002) مسجلاً 32 هدفاً جامعاً (51) هدفاً في موسمين.



المواس هدافا

في المواسم الأخيرة التي ظفر بها نادي الشرطة باللقب منها (2021 – 2022) جاء السوري محمود المواس أولاً وله (22) هدفاً، والموسم الحالي الهداف الأول وله (27) هدفاً.



مدربون في ذاكرة الذهب

في سجلّ الشرطة تربّع مدربون على منصات التتويج أولهم دكلص عزيز ثم عبد الإله عبد الحميد وثائر جسام وسانتوس ونيبوتشيا وأحمد صلاح ومؤمن سليمان صاحب الريادة بثلاثة ألقاب آخرها الموسم الحالي.