واقعة غريبة بمباراة في البرازيل.. الشرطة تقتحم ملعباً وتعتقل الحكم (فيديو)

شهدت مباراة كرة قدم جرت في نهاية الأسبوع الماضي توقفا مفاجئا وغير متوقع، عندما اقتحم عدد من ضباط الشرطة الملعب وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص، وألقوا القبض على الحكم.

وأظهرت لقطات فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الحكم إيدرسون وهو يشهر إنذارا أصفر إثر تدخل عنيف بين اللاعبين، بينما كان الجمهور يصرخ ويطلق أصوات الطبول في الخلفية.

وبعد لحظات قليلة، ظهرت مجموعة من الضباط وهم يرتدون زي حماية ويقتربون بهدوء من خلف الحكم قبل أن يعتقلوه بسرعة.

وهرع اللاعبون بعيدا عن موقع الواقعة بينما تم نقل دا سيلفا خارج الملعب تحت حراسة أمنية مشددة.