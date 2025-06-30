صراع أوروبي للتعاقد مع تايلر مورتون

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن وست ليس وحده في المشهد، إذ يواجه منافسة قوية من أندية الهولندي، سبورتنج براجا ، وكلوب البلجيكي، الذين يرون في مورتون خيارًا مميزًا للمستقبل.اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، تألق بشكل لافت خلال فترة إعارته إلى في الإنجليزي، ما ساهم في رفع قيمته السوقية إلى نحو 6 ملايين جنيه إسترليني فقط، وهو ما يجعله هدفًا مغريًا من حيث الجودة والتكلفة.ويُعد مورتون من أبرز اكتشافات المدرب السابق لليفربول، ، خلال موسم 2023-2024، حيث نال فرصته في ظل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق، غير أن المدرب الحالي أرني سلوت لم يمنحه نفس المساحة في الموسم المنقضي، ما دفع اللاعب للتفكير في خوض تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب أكثر.