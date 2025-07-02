دوري نجوم العراق.. 4 مباريات مهمة في الجولة الأخيرة اليوم

وتبدأ منافسات اليوم الخميس في الساعة السابعة مساء بلقاء صاحب الأرض الذي يحتل المركز (14) برصيد (46) نقطة وضيفه دهوك الثامن بـ(54) نقطة، حيث يسعى الفريقان إلى الخروج بنتيجة إيجابية ينهيان بها الموسم، بينما ستجمع المباراة الثانية التي ستقام في التوقيت ذاته فريقي التاسع برصيد (52) نقطة وضيفه الكهرباء صاحب المركز (13) بـ(48) نقطة.وستشهد الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم نفسه مباراتين أيضًا، حيث سيكون مسرحًا للقاء أصحاب الدار الذي يمتلك (43) نقطة في المركز (15) وضيفه الرابع الطلبة (63)، ويأمل الأول مصالحة جماهيره والخروج بنتيجة إيجابية، بينما يطمح الأنيق إلى تعزيز مركزه الرابع. المواجهة الثانية ستكون في بين صاحب المركز الخامس بـ(57) نقطة الطامح للفوز وإعادة شيء من هيبته والضيف برصيد (51) نقطة.وسيسدل ستار المسابقة غدًا الجمعة بمباراتين الأولى ستكون بين الثامن عشر بـ(30) نقطة الذي سيخوض ملحق الصعود، وضيفه الثاني عشر برصيد (50) نقطة، بينما سيستقبل مباراة الفريقين اللذين ودّعا دوري الموسم الحالي والحدود.