بينها ريال مدريد.. جدول مباريات كأس العالم للأندية اليوم

وتقام اليوم 5-7-2025 منافسات دور ربع نهائي بطولة والتي شهدت في الساعات الأولى من صباح السبت فوز فريق على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.وجاءت مواعيد مباريات للأندية كالتالي:vs -الساعة 7:00 مساء -ـ الساعة 11:00 مساء vs -