بعد تألقه بالمونديال.. ديمبيلي المرشح الأبرز للكرة الذهبية

وتألق ديمبيلي مجددا، وقاد فريقه لانتصار عريض على الإسباني، بنتيجة 4-0، في نصف نهائي مونديال الأندية، ليصل إلى النهائي حيث سيلاقي تشلسي الإنجليزي.ويمثل تألق ديمبيلي، دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي للحصول على المرموقة في 22 سبتمبر المقبل.وحقق ديمبيلي، هذا الموسم، وكأس وبطولة دوري أبطال أوروبا، التي نال فيها .وأنهى ديمبيلي الموسم بـ33 هدفا مع 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، مساهما على وجه الخصوص بتتويج فريقه بباكورة ألقابه في دوري الأبطال في إنجاز طال انتظاره.وكان المدرب الإسباني من وجد الصيغة السحرية لديمبيلي، بعد تحويله من جناح أيمن إلى قلب هجوم "وهمي"، وهو مركز بين المهاجم الصريح وصانع الألعاب، تواجد الفرنسي في عملية بناء الهجمات واللمسات الأخيرة.ويعد أيضا نجما برشلونة الاسباني، اليافع ، والبرازيلي وحارس الإيطالي دوناروما من بين أبرز المرشحين للجائزة الفردية المرموقة.