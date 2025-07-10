أول تعليق من ألونسو بعد رباعية باريس سان جيرمان

وتلقى هزيمة عريضة أمام برباعية نظيفة في نصف نهائي على ملعب " " بالساعات الأولى من صباح الخميس.وفي تصريحاته بعد المباراة، حذَّر ألونسو من أنها "علامة على مدى العمل الجاد الذي يتعين على فريقه القيام به"، وأصر على أن "هذه ليست نقطة البداية للموسم المقبل".وقال ألونسو: "كانت بداية المباراة مهمة جدًا لنا، أردنا بذل جهد كبير منذ البداية، مدركين قوة الخصم، لكن الأمور أصبحت صعبة للغاية علينا في الدقيقة العاشرة".وأضاف: "تلقينا ضربتين قويتين، ولم نكن في أفضل حالاتنا على أرض الملعب، كان العار أن نستقبل هدفًا ثالثًا قبل نهاية الشوط الأول؛ أما مع 0-2، فنحن أقرب قليلًا".وتابع: " فريق راسخ، لقد عملوا على مشروع لمدة عامين، بينما كنا نبذل جهدًا ضئيلًا للغاية، في الحقيقة، إنهم يُقدمون أداءً رائعًا، واليوم عانينا تمامًا مثل منافسينا الآخرين".وأكمل: "الهزيمة دليل على حجم العمل الذي لا يزال أمامنا، علينا أن نتقبلها بهدوء وعزيمة، لكنها مؤلمة بلا شك، الهدفان المبكران أجبرانا على السير عكس التيار، هناك الكثير لنحلله ونتعلمه من هزيمة اليوم".وأنهى ألونسو تصريحاته بتوضيح كيفية الاستفادة من الهزيمة بقوله: "نتائج اليوم إيجابية لنا، إذ تُظهر مدى حاجتنا للتحسين، في مواجهة مشروع راسخ، لقد كُنّا في بيئة تنافسية لمدة 3 أسابيع، دون أي تدريب يُذكر، علينا أن ننظر إلى وضعنا الحالي وإلى أين نطمح للوصول، هناك مجال كبير للتحسين، لكن علينا أن ننتقد أنفسنا، هذا يؤلمنا، ولم نكن في أفضل حالاتنا".وأتم: "نحتاج إلى استراحة، لكننا سنعود بعد 4 أسابيع، هذه ليست نقطة البداية للموسم المقبل، اليوم هو نهاية الموسم، وليس بداية الموسم المقبل، وسنبدأ بطريقة مختلفة".