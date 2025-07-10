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ترامب يحضر نهائي كأس العالم للأندية

رياضة

2025-07-10 | 03:38
ترامب يحضر نهائي كأس العالم للأندية
241 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب (79 عاماً)، حضوره نهائي كأس العالم للأندية 2025، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الخميس، أن إعلان ترامب قد جاء خلال مؤتمر صحافي قصير عقده أمام الصحافيين المعتمدين في البيت الأبيض، وقال ببساطة: "سأذهب إلى المباراة"، في تصريح أثار جدلاً واسعاً، خاصة أنه تزامن مع إعلان افتتاح مكتب تمثيلي للفيفا داخل "ترامب تاور" في نيويورك، وهو المبنى الشهير الذي يمتلكه الرئيس الأميركي ويضم مكاتبه ومقر إقامته الرئيسي.

ووفقاً لبيان رسمي من "الفيفا"، فإن المكتب الجديد يُعد "مكتب تمثيل إداري" يهدف إلى دعم التوسع التنظيمي في أميركا الشمالية، ويأتي استكمالاً للمكتب الذي افتتحه الفيفا سابقاً في ميامي قبل عامين.

وسيكون ملعب "ميتلايف"، الذي يتسع لأكثر من 82 ألف متفرج، على موعد مع أول نهائي لكأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والذي يشارك فيه 32 نادياً من مختلف القارات، ويُعد اختباراً عملياً للملاعب والبنية التحتية قبيل مونديال 2026، ليشكّل قرار ترامب بحضور النهائي دفعاً قوية للبطولة، ويمنحها المزيد من الأهمية، خاصة أنها النسخة الأولى التي تُلعب بنظامها الجديد بـ32 فريقاً.

ويُرجح أن يحضر المباراة أيضاً رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، في حدث يُتوقع أن يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، إذ تأتي هذه التطورات في سياق استثمار الولايات المتحدة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وسعي "الفيفا" لتوسيع نفوذه في السوق الأميركي، بينما يُوظف ترامب حضوره بوصفه جزءاً من استراتيجيته الإعلامية والسياسية في مرحلة ما بعد الرئاسة، بحسب موقع "العربي الجديد".
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