قهروا الإعاقة.. 7 أسماء لا يمكن نسيانها في تاريخ كرة القدم

بين المعاناة من مشاكل في النظر، وأخرى تتعلق بالتوحد، يضاف إليها اللعب بذراع واحدة ومشاكل حادة مع السمع، يظهر العديد من الأساطير الذين قهروا الإعاقة في تاريخ كرة القدم.
نجوم تحدوا الإعاقة في كرة القدم
نرصد عبر تقرير، 7 أسماء لا يمكن نسيانها في تاريخ كرة القدم، بعد أن تحدوا الإعاقة بحثًا عن صناعة المعجزات في عالم الساحرة المستديرة.
إدغار ديفيدز
كان إدغار ديفيدز أحد أولئك الذين تغلبوا على المشاكل الصحية، حيث اعتاد ارتداء النظارات الواقية بفعل إصابته بالجلوكوما "المياه الزرقاء" وهي حالة مرضية قد تؤدي إلى تلف العصب البصري وفقدان البصر بالكامل، ليحصل على إذن خاص من الاتحاد الدولي
بارتداء هذه النظارات، والتي أصبحت جزءًا لا يمكن نسيانه من مسيرته التي تضمنت خوض 74 مواجهة دولية مع المنتخب الهولندي.
وقدم ديفيدز مسيرة مذهلة مع أندية عدة أبرزها يوفنتوس
وميلان وإنتر ميلان
، يضاف إليهم برشلونة وأياكس أمستردام
وتوتنهام هوتسبير.
غارينشيا
حصد لقب كأس العالم
في مناسبتين مختلفتين مع المنتخب البرازيلي، إلا مهمة الأسطورة
غارينشيا الذي خاض 50 مواجهة دولية، لم تكن سهلة بسبب معاناته من إعاقة قاسية، حيث واجه مشكلات كبرى منذ الصغر بامتلاك عمود فقري أعوج، وساق أطول من الأخرى، وهو الأمر الذي لم يمنعه من التحول إلى أعظم مراوغ في تاريخ كرة القدم كما يحب الكثيرون تسميته.
كريغ هالفورد
بعد 4 مباريات دولية مع الأسود الثلاثة تحت 20 عامًا، ومسيرة مذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
لعب عبرها لأندية عدة يتقدمها سندرلاند وولفرهامبتون، خضع كريغ هالفورد لتشخيص طبي صادم أثبت إصابته بالتوحد خلال فترة وجوده مع كارديف سيتي.
تيم هاوارد
هل تذكرون تيم هاوارد، الذي يملك في جعبته 121 مواجهة دولية مع المنتخب الأمريكي؟ والذي لعب مع أندية كبرى يتقدمها مانشستر يونايتد
وإيفرتون في إنجلترا. لقد عانى حارس المرمى من الإصابة بمتلازمة توريت واضطراب الوسواس القهري، قبل أن ينجح في تجاوز ذلك ويصبح واحدًا من أشهر اللاعبين في تاريخ بلاده.
بار زيتربيرغ
على الرغم من إصابته بمرض السكري بدرجة حادة، إلا أن بار زيتربيرغ استطاع خوض مسيرة مذهلة بصحبة أندرلخت البلجيكي، إلى جانب المشاركة في 32 مواجهة دولية مع المنتخب السويدي
، محرزًا العديد من الألقاب أبرزها 6 بطولات في الدوري البلجيكي الممتاز.
أوغستين رودريغيز
دخل أوغستين رودريغيز لاعب كرة القدم الأوروغواياني، التاريخ من أبوابه الواسعة بتسجيل أول أهدافٍ لأوروغواي في أول بطولة كأس العالم
1930 أمام بيرو، وهي البطولة التي توجوا بلقبها في وقت لاحق، لكن المفاجأة أن هذا الإنجاز جاء بذراعٍ واحدة، حيث تعرض رودريغيز لبتر ساعده الأيمن عن طريق الخطأ بمنشار كهربائي وهو يبلغ من العمر 13 عامًا، ليطلق عليه منذ ذلك الوقت لقب "إل مانكو" أي صاحب الذراع الواحدة.
كليفورد باستين
كان أرسنال
اللندني يضم بين صفوفه لاعبًا أصمَّ في الماضي، هو كليفورد باستين صاحب الـ 21 مواجهة دولية مع المنتخب الإنجليزي، والذي يحتل المركز الثالث في قائمة أبرز هدافي "الغانرز" على مر التاريخ برصيد 153 هدفًا، وهي الإنجازات التي حققها رغم معاناته من الإعاقة الشديدة، حيث أثبتت ذلك أوراق الجيش الإنجليزي الذي فشل في اجتياز اختباراته في الماضي بسبب الصمم.