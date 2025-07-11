قهروا الإعاقة.. 7 أسماء لا يمكن نسيانها في تاريخ كرة القدم

بين المعاناة من مشاكل في النظر، وأخرى تتعلق بالتوحد، يضاف إليها اللعب بذراع واحدة ومشاكل حادة مع السمع، يظهر العديد من الأساطير الذين قهروا الإعاقة في تاريخ كرة القدم.نرصد عبر تقرير، 7 أسماء لا يمكن نسيانها في تاريخ كرة القدم، بعد أن تحدوا الإعاقة بحثًا عن صناعة المعجزات في عالم الساحرة المستديرة.كان إدغار ديفيدز أحد أولئك الذين تغلبوا على المشاكل الصحية، حيث اعتاد ارتداء النظارات الواقية بفعل إصابته بالجلوكوما "المياه الزرقاء" وهي حالة مرضية قد تؤدي إلى تلف العصب البصري وفقدان البصر بالكامل، ليحصل على إذن خاص من بارتداء هذه النظارات، والتي أصبحت جزءًا لا يمكن نسيانه من مسيرته التي تضمنت خوض 74 مواجهة دولية مع المنتخب الهولندي.وقدم ديفيدز مسيرة مذهلة مع أندية عدة أبرزها وميلان وإنتر ، يضاف إليهم برشلونة وأياكس وتوتنهام هوتسبير.حصد لقب في مناسبتين مختلفتين مع المنتخب البرازيلي، إلا مهمة غارينشيا الذي خاض 50 مواجهة دولية، لم تكن سهلة بسبب معاناته من إعاقة قاسية، حيث واجه مشكلات كبرى منذ الصغر بامتلاك عمود فقري أعوج، وساق أطول من الأخرى، وهو الأمر الذي لم يمنعه من التحول إلى أعظم مراوغ في تاريخ كرة القدم كما يحب الكثيرون تسميته.بعد 4 مباريات دولية مع الأسود الثلاثة تحت 20 عامًا، ومسيرة مذهلة في لعب عبرها لأندية عدة يتقدمها سندرلاند وولفرهامبتون، خضع كريغ هالفورد لتشخيص طبي صادم أثبت إصابته بالتوحد خلال فترة وجوده مع كارديف سيتي.هل تذكرون تيم هاوارد، الذي يملك في جعبته 121 مواجهة دولية مع المنتخب الأمريكي؟ والذي لعب مع أندية كبرى يتقدمها وإيفرتون في إنجلترا. لقد عانى حارس المرمى من الإصابة بمتلازمة توريت واضطراب الوسواس القهري، قبل أن ينجح في تجاوز ذلك ويصبح واحدًا من أشهر اللاعبين في تاريخ بلاده.بارعلى الرغم من إصابته بمرض السكري بدرجة حادة، إلا أن بار زيتربيرغ استطاع خوض مسيرة مذهلة بصحبة أندرلخت البلجيكي، إلى جانب المشاركة في 32 مواجهة دولية مع المنتخب ، محرزًا العديد من الألقاب أبرزها 6 بطولات في الدوري البلجيكي الممتاز.