برشلونة يحدد موعد افتتاح كامب نو بمشاركة ميسي

وكان قد غادر في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر إلى الفرنسي، بعدما فشل في تجديد تعاقده بسبب الأزمة المالية.ووفقًا لما ذكرته إذاعة “كتالونيا”، فإن ترى أن عودة ميسي في هذه المناسبة ستكون لفتة رمزية وعاطفية، تهدف إلى إغلاق فصل رحيله بعد مسيرة دامت 18 عامًا داخل أسوار النادي.ورغم التقارير السابقة التي أشارت إلى عدم وجود تواصل رسمي بين النادي ومعسكر ميسي بشأن الحدث، أكدت الإذاعة أن المحادثات قد بدأت بالفعل مع عائلة اللاعب، والتي أعطت موافقة مبدئية على الفكرة، في انتظار الاتفاق على التفاصيل النهائية.ومن المنتظر أن يشهد ملعب أول مباراة له بعد عامين من الإغلاق يوم 10 أغسطس 2025، خلال بطولة ، إلا أن السعة ستظل محدودة، إذ من المتوقع أن يتراوح عدد الحضور ما بين 28 و35 ألف مشجع فقط.وفي وقت لاحق من موسم 2025/26، يعتزم النادي تقديم طلب لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف متفرج، ليتمكن من استضافة مباريات ودوري أبطال أوروبا، لكن الافتتاح الكامل للملعب، بما في ذلك الانتهاء من تركيب السقف، سيتم تأجيله إلى الموسم التالي.وشارك ميسي بقميص خلال 778 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 672 هدفًا، وقدم 303 تمريرة حاسمة لزملائه.