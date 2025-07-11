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برشلونة يحدد موعد افتتاح كامب نو بمشاركة ميسي
رياضة
2025-07-11 | 18:24
267 شوهد
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن
نادي برشلونة
يخطط لإقامة حفل افتتاح تاريخي لملعب
كامب نو
الجديد بكامل سعته، مع انطلاق موسم 2026/27، بمشاركة النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، في مباراة تكريمية طال انتظارها.
وكان
ليونيل ميسي
قد غادر
ملعب كامب نو
في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر إلى
نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي، بعدما فشل
النادي الكتالوني
في تجديد تعاقده بسبب الأزمة المالية.
ووفقًا لما ذكرته إذاعة “كتالونيا”، فإن
إدارة برشلونة
ترى أن عودة ميسي في هذه المناسبة ستكون لفتة رمزية وعاطفية، تهدف إلى إغلاق فصل رحيله بعد مسيرة دامت 18 عامًا داخل أسوار النادي.
ورغم التقارير السابقة التي أشارت إلى عدم وجود تواصل رسمي بين النادي ومعسكر ميسي بشأن الحدث، أكدت الإذاعة أن المحادثات قد بدأت بالفعل مع عائلة اللاعب، والتي أعطت موافقة مبدئية على الفكرة، في انتظار الاتفاق على التفاصيل النهائية.
ومن المنتظر أن يشهد ملعب
كامب نو
أول مباراة له بعد عامين من الإغلاق يوم 10 أغسطس 2025، خلال بطولة
كأس خوان جامبر
، إلا أن السعة ستظل محدودة، إذ من المتوقع أن يتراوح عدد الحضور ما بين 28 و35 ألف مشجع فقط.
وفي وقت لاحق من موسم 2025/26، يعتزم النادي تقديم طلب لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف متفرج، ليتمكن من استضافة مباريات
الدوري الإسباني
ودوري أبطال أوروبا، لكن الافتتاح الكامل للملعب، بما في ذلك الانتهاء من تركيب السقف، سيتم تأجيله إلى الموسم التالي.
وشارك
ليونيل
ميسي بقميص
نادي برشلونة
خلال 778 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 672 هدفًا، وقدم 303 تمريرة حاسمة لزملائه.
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