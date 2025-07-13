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عرض خليجي على طاولة المدرب العراقي باسم قاسم
رياضة
2025-07-13 | 03:39
المصدر:
الصباح
426 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن المدرب الكروي
باسم قاسم
، تلقيه عرضا مبدئيا لقيادة أحد الأندية الخليجية في منافسات الموسم المقبل (2025 – 2026)، فضلا عن ثلاثة عروض أخرى من أندية محلية تنشط في مسابقة
دوري نجوم العراق للمحترفين
.
وقال المدرب
باسم قاسم
إنه تلقى عبر وكيل أعمال معروف عرضا مبدئيا للإشراف على مهمة قيادة أحد الأندية الخليجية، مبينا أن النادي يتمتع بتاريخ جيد ويضم في صفوفه نخبة مميزة من اللاعبين المحترفين والمحليين.
وأشار إلى أنه تلقى ثلاثة عروض محلية من العاصمة
بغداد
وإقليم
كردستان
، وأنه سيقوم بدراسة جميع تلك العروض بدقة وعناية تامة قبل البت بالموافقة على أحدها.
ولفت إلى أنه لا ينظر إلى الجوانب المالية الشخصية كهدف أساس قبل عملية التعاقد، بل يستهدف الكشف عن مدى رغبة النادي في التعاون مع الجهاز الفني عبر تلبية جميع متطلباته، ما يسهم في تذليل المعوقات وتهيئة مقومات ومستلزمات نجاح الفريق.
على صعيد آخر أوضح قاسم، أنه راض تماما عما حققه مع فريق الطلبة بعد أن قاده لاحتلال المركز الرابع في نهاية مسابقة الدوري للموسم (2024 – 2025).
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