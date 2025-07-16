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الأولمبي العراقي يُعسكر في البصرة ويلاقي إيران والبحرين تجريبيًا

رياضة

2025-07-16 | 03:29
الأولمبي العراقي يُعسكر في البصرة ويلاقي إيران والبحرين تجريبيًا
161 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يدخل المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، معسكرًا تدريبيًا في مدينة البصرة للمدة من (24) تموز الحالي ولغاية الخامس من آب المقبل استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت (23) عامًا المؤمل انطلاقها مطلع أيلول وتستمر حتى التاسع منه.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي عماد محمد إن الجهاز الفني بالتعاون مع اتحاد كرة القدم حرص على تعويض معسكر الصين الذي ألغي مؤخرًا، وجرى الاتفاق على إقامة معسكر بديل تحتضنه محافظة البصرة.

وأضاف أن معسكر البصرة سيشهد خوض مباراتين تجريبيتين أمام منتخب إيران تحت (23) عامًا يومي (27 و30) تموز الحالي، ومثلهما أمام البحرين يومي (2 و5) آب المقبل.

ولفت إلى أن الجهاز الفني يعوّل كثيرًا على تلك المواجهات الأربع في الوصول إلى أقصى درجات الجاهزية الفنية قبيل ولوج التصفيات القارية.

وفي ختام حديثه أوضح محمد أن المنتخب يواصل حاليًا وحداته التدريبية بشكل منتظم يوميًا بالعاصمة بغداد، مبينًا أن الوحدات التدريبية تستهدف الاطلاع بشكل دقيق على مستويات اللاعبين فضلًا عن رفع المنسوب البدني لديهم.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا تحت (23) عامًا، قد أوقعت منتخبنا على رأس المجموعة السابعة إلى جانب سلطنة عمان وباكستان وكمبوديا صاحبة الضيافة.

وسيتأهل إلى النهائيات القارية أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة "11 منتخبًا" إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني لتنضم إلى السعودية التي ستحتضن النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية.
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