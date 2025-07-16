الأولمبي العراقي يُعسكر في البصرة ويلاقي إيران والبحرين تجريبيًا

وقال مدرب المنتخب الأولمبي إن الجهاز الفني بالتعاون مع حرص على تعويض معسكر الذي ألغي مؤخرًا، وجرى الاتفاق على إقامة معسكر بديل تحتضنه .وأضاف أن معسكر سيشهد خوض مباراتين تجريبيتين أمام منتخب تحت (23) عامًا يومي (27 و30) تموز الحالي، ومثلهما أمام يومي (2 و5) آب المقبل.ولفت إلى أن الجهاز الفني يعوّل كثيرًا على تلك المواجهات الأربع في الوصول إلى أقصى درجات الجاهزية الفنية قبيل ولوج التصفيات القارية.وفي ختام حديثه أوضح محمد أن المنتخب يواصل حاليًا وحداته التدريبية بشكل منتظم يوميًا بالعاصمة ، مبينًا أن الوحدات التدريبية تستهدف الاطلاع بشكل دقيق على مستويات اللاعبين فضلًا عن رفع المنسوب البدني لديهم.تجدر الإشارة إلى أن قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم تحت (23) عامًا، قد أوقعت منتخبنا على رأس المجموعة السابعة إلى جانب وباكستان وكمبوديا صاحبة الضيافة.وسيتأهل إلى النهائيات القارية أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة "11 منتخبًا" إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني لتنضم إلى التي ستحتضن النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية.