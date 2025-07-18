برشلونة يسعى لضم لاعب من أصول سورية لهذا السبب

على ملعب الشعب.. انطلاق مواجهة قطبي كردستان دهوك وزاخو في نهائي كأس العراق
13:00 | 2025-07-18
زوّار الأربعين يشدون الرحال من رأس البيشة إلى كربلاء المقدسة (صور جوية)
06:25 | 2025-07-18
بمشاركة العراق ومصر.. إليك موعد قرعة بطولة كأس الخليج للشباب
06:10 | 2025-07-18
كأس العراق.. جماهير زاخو ودهوك تُشعل الأجواء في ساحة التحرير قبل النهائي (فيديو)
06:00 | 2025-07-18
فينيسيوس يقترب من الأهلي السعودي؟
05:30 | 2025-07-18
نادي الزوراء يعقد اليوم مؤتمراً انتخابياً لاختيار هيئة إدارية دائمية
05:15 | 2025-07-18