برشلونة يسعى لضم لاعب من أصول سورية لهذا السبب

وأعلن برشلونة يوم الاثنين الماضي، رسميا ضم روني بردغجي، صاحب الأصول السورية والمولود في ، إلى صفوفه، بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2029، ويحمل حاليا بطاقة الفريق الرديف.وسيشارك روني بردغجي (19 عاما) الذي يعتبره الكثيرون من أكثر اللاعبين الشباب موهبة في أوروبا، في جولة برشلونة التحضيرية للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الألماني ، حيث سيقيّم المدرب مستواه في الجولة الآسيوية التي تنطلق اعتبارا من 24 يوليو، ويقرر ما إذا كان سيبقى مع الفريق الأول أم لا.ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن برشلونة يعمل حاليا على صفقة للتعاقد مع ريان بردغجي، الشقيق الأصغر لروني بردغجي.وأشار رومانو إلى أن عقد ريان، البالغ من العمر 15 عاما فقط، ينتهي مع نادي كوبنهاغن، وهناك العديد من الأندية الراغبة في التعاقد مع الذي سيبلغ من العمر16 عاما، في المقبل، في صفقة انتقال حر.