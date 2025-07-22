صدمة "فيفا" تهز عمالقة أوروبا: ريال مدريد وبرشلونة "ليسوا أبطال عالم" بعد اليوم!

وأعلن "فيفا" عن تغييرات جذرية في تصنيف بطولات للأندية، وهو ما أثر بشكل مباشر في أندية كبرى مثل ، ومانشستر ، ، ومانشستر سيتي، وبرشلونة بالإضافة إلى أندية أوروبية وأمريكية جنوبية أخرى لطالما اعتبرت بطلة للعالم.وفي وقت سابق من هذا الشهر، حقق فوزًا كاسحًا على بنتيجة 3-0 ليتوج بلقب كأس العالم للأندية 2025، وهو أول إصدار من البطولة بعد إعادة هيكلتها.ورغم أن البطولة كانت تقام سنويًا منذ عام 2005، فإن فيفا قرر اعتبار تشيلسي أول بطل رسمي للعالم في نسخة معترف بها عالميًا.وطبقاً لما نشره موقع "sportbible"، فإن الأندية التي سبق لها التتويج بكأس العالم للأندية في نسختها السابقة مثل ريال مدريد (خمس نسخ) وبرشلونة (ثلاث مرات) ومانشستر يونايتد (2008) وليفربول (2019) ومانشستر سيتي (2023) لن يُعترف بها بعد الآن كأبطال للعالم، وبدلًا من ذلك، ستُطلق عليهم صفة "أبطال القارات".ويشمل القرار أيضًا أندية كبرى مثل (لقبان) وكورينثيانز (لقبان) وساو باولو (2005) وإنترناسيونال البرازيلي (2006) وميلان (2007) وإنتر (2010).كل هذه الأندية لم تعد تُصنف ضمن قائمة أبطال العالم، ويجب عليها الفوز بالنسخة الجديدة من البطولة لاستعادة هذا اللقب الشرفي.النسخة الحالية من كأس العالم للأندية والتي ستُقام كل أربع سنوات، تضم فرقًا تمثل كل قارات العالم، ويتأهل إليها أبطال القارات وأندية ذات تصنيف خاص بناءً على معايير فيفا.ومن المقرر إقامة النسخة التالية في عام 2029، لكن تشيلسي حامل اللقب ليس مؤهلاً تلقائيًا للدفاع عن لقبه، حيث لم تدرج فيفا حتى الآن قاعدة التأهل التلقائي لحامل اللقب.وحتى الآن، تم تأكيد مشاركة كل من: باريس (فرنسا) وبيراميدز (مصر) والأهلي (السعودية) وكروز أزول (المكسيك).وما زال بإمكان الأندية الكبرى الأخرى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي التأهل، إما عن طريق الفوز بلقب قاري، أو تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الخاصة بفيفا خلال السنوات المقبلة.وبقرار فيفا الأخير، طويت صفحة حقبة كاملة من تاريخ البطولة، وأصبح تشيلسي هو أول بطل رسمي للعالم في نظام فيفا الجديد، بينما يتعين على الأندية الأخرى التي كانت تحتفل بهذا اللقب لسنوات أن تبدأ من جديد.