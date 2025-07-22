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صدمة "فيفا" تهز عمالقة أوروبا: ريال مدريد وبرشلونة "ليسوا أبطال عالم" بعد اليوم!

رياضة

2025-07-22 | 03:16
صدمة &quot;فيفا&quot; تهز عمالقة أوروبا: ريال مدريد وبرشلونة &quot;ليسوا أبطال عالم&quot; بعد اليوم!
761 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تلقى العديد من الأندية وفي مقدمتهم ريال مدريد صدمة كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو بعدما تم تجريدهم من أحد الألقاب المهمة في مسيرتهم الكروية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تغييرات جذرية في تصنيف بطولات كأس العالم للأندية، وهو ما أثر بشكل مباشر في أندية كبرى مثل ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ليفربول، ومانشستر سيتي، وبرشلونة بالإضافة إلى أندية أوروبية وأمريكية جنوبية أخرى لطالما اعتبرت بطلة للعالم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حقق تشيلسي فوزًا كاسحًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 ليتوج بلقب كأس العالم للأندية 2025، وهو أول إصدار من البطولة بعد إعادة هيكلتها.

ورغم أن البطولة كانت تقام سنويًا منذ عام 2005، فإن فيفا قرر اعتبار تشيلسي أول بطل رسمي للعالم في نسخة معترف بها عالميًا.

ريال مدريد الأكثر تضررًا من قرار الفيفا
وطبقاً لما نشره موقع "sportbible"، فإن الأندية التي سبق لها التتويج بكأس العالم للأندية في نسختها السابقة مثل ريال مدريد (خمس نسخ) وبرشلونة (ثلاث مرات) ومانشستر يونايتد (2008) وليفربول (2019) ومانشستر سيتي (2023) لن يُعترف بها بعد الآن كأبطال للعالم، وبدلًا من ذلك، ستُطلق عليهم صفة "أبطال القارات".

ويشمل القرار أيضًا أندية كبرى مثل بايرن ميونخ (لقبان) وكورينثيانز (لقبان) وساو باولو (2005) وإنترناسيونال البرازيلي (2006) وميلان (2007) وإنتر ميلان (2010).

كل هذه الأندية لم تعد تُصنف ضمن قائمة أبطال العالم، ويجب عليها الفوز بالنسخة الجديدة من البطولة لاستعادة هذا اللقب الشرفي.

بطولة جديدة ومعايير مختلفة
النسخة الحالية من كأس العالم للأندية والتي ستُقام كل أربع سنوات، تضم فرقًا تمثل كل قارات العالم، ويتأهل إليها أبطال القارات وأندية ذات تصنيف خاص بناءً على معايير فيفا.

ومن المقرر إقامة النسخة التالية في عام 2029، لكن تشيلسي حامل اللقب ليس مؤهلاً تلقائيًا للدفاع عن لقبه، حيث لم تدرج فيفا حتى الآن قاعدة التأهل التلقائي لحامل اللقب.

وحتى الآن، تم تأكيد مشاركة كل من: باريس سان جيرمان (فرنسا) وبيراميدز (مصر) والأهلي (السعودية) وكروز أزول (المكسيك).

وما زال بإمكان الأندية الكبرى الأخرى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي التأهل، إما عن طريق الفوز بلقب قاري، أو تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الخاصة بفيفا خلال السنوات المقبلة.

وبقرار فيفا الأخير، طويت صفحة حقبة كاملة من تاريخ البطولة، وأصبح تشيلسي هو أول بطل رسمي للعالم في نظام فيفا الجديد، بينما يتعين على الأندية الأخرى التي كانت تحتفل بهذا اللقب لسنوات أن تبدأ من جديد.
 
المصدر: 

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