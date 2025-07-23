لاعب مصري جديد في ليفربول

وجاء في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء: "انضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاما إلى الأكاديمية في سن السادسة، وقد ترك بصمة فورية في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عاما في كانون الاول 2022 بتسجيله هدفا في مباراة بكأس للشباب ضد بورنموث".وأضاف "يمكن لأحمد اللعب كمهاجم أو لاعب خط وسط هجومي، حيث تساعد قدراته الإبداعية على اختراق دفاعات الخصوم".وأكمل: "خلال الموسم الماضي، مثل أحمد فريق ليفربول تحت 18 عاما وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، كما شارك في مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب ضد ولايبزيغ".ومن المقرر أن يبدأ كريم أحمد مرحلة جديدة في مسيرته الكروية خلال موسم 2025-2026، بالانضمام إلى فريق ليفربول تحت 21 عاما بقيادة المدرب الجديد روب بيغ، في خطوة مهمة نحو طريق الفريق الأول.ويأمل كريم أحمد في الاستمرار بتطوير مهاراته ومواصلة تقدمه في صفوف ليفربول، بهدف الوصول إلى الفريق الأول واللعب إلى جانب مواطنه ، الذي يعتبر حاليا النجم الأول في صفوف "الريدز" وأحد أعظم أساطير الفريق على مر العصور.