لهذا السبب.. عقوبة مرتقبة لميسي في الدوري الأمريكي

لكنه أقر بأن الدوري كان يجب أن يتصرف بشكل أكثر فاعلية وتخطيطا في هذا الملف.ورغم الحماس الكبير الذي أبداه لاعبو لمشاركة ، إلا أن الدوري لم يعلن رسميا غيابه هو وألبا عن المباراة إلا صباح الأربعاء، مع صدور القائمة الرسمية، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول الأسباب.وعبر العديد من اللاعبين عن دهشتهم بعد غياب الثنائي الأرجنتيني عن التدريب الثاني للفريق، في الوقت الذي أكد فيه جاربر أن والنادي يتواصلان بشأن سبب الغياب.وحصل إنتر 14 يوما راحة قبل ، حيث لعب آخر مباراة له في 31 مايو، ثم افتتح مشاركته بالبطولة في 14 يونيو.وأضاف جاربر أن ميسي وألبا لم يشاركا في آخر التدريبات، وأن ألبا تحديدا ربما يعاني من إصابة تعرض لها مؤخرا.وأكد المفوض: "نحن كدوري علينا أن نتعامل مع هذا الوضع، وفي الوقت ذاته علينا الالتزام بالقواعد. بعد المباراة، سنتخذ القرار بشأن الخطوات التالية."وحول تأثير ميسي على الدوري، شدد جاربر على أن وجوده أحدث تحولا هائلا، وقال:"لو لم يكن قد لعب هنا، لما وصلت MLS إلى ما هي عليه اليوم، لكننا لم نكن لنصل إلى هذا المستوى أيضا."وتابع: "أعتقد أن لا أحد كان يتوقع التأثير الهائل لميسي. لقد منح الدوري صدى عالميا، ومصداقية أكبر، وأظهر شغفا كبيرا بالأداء، حيث لعب 90 دقيقة في معظم المباريات الأخيرة."وسجل ميسي حتى الآن 18 هدفا و9 تمريرات حاسمة في 18 مباراة بالدوري الأمريكي.