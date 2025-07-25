لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبة على برشلونة

أجاب قائلًا" خُفضت العقوبة من 60 إلى 15 مليون يورو، شرحنا أننا جمعية غير ربحية، بعكس الأندية التجارية، تشيفرين تفهم موقفنا، وكان التعاون مثمرًا".وأضاف " لقد أقنعنا بمزايا إدارتنا، وبأن هذه الإدارة تعمل على تحسين الوضع المالي للنادي، وقد أخذ الاتحاد ذلك في الاعتبار".