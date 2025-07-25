سباق محموم بين نابولي وغلاطة سراي لضم أوسيمين

وتوج أوسيمين الموسم الماضي بلقب بألوان غلاطة سراي الذي انتقل إليه في سبتمبر (أيلول) على سبيل الإعارة من من دون خيار الشراء، وذلك بعدما دخل في مع الجنوبي لرغبته بعدم مواصلة اللعب معه.انضم ابن الـ26 عاما لغلاطة سراي بعدما وجد نفسه من دون بديل آخر نتيجة إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا قبل التوصل إلى اتفاق مع أي فريق، وتألق في صفوفه بتسجيله 37 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها في كافة المسابقات، بينها 26 في الدوري.ورغم الحديث عن رغبة أندية عدة بالحصول على خدمات ، بينها ، حسم أوسيمين أمره وقرر التوقيع نهائيا مع غلاطة سراي.وأفادت التقارير في بأن الناديين في طور التوقيع حاليا على المستندات اللازمة لإتمام الصفقة بينهما قبل نهاية الأسبوع الحالي.وبموجب الاتفاق، تبلغ صفقة التعاقد مع أوسيمين بشكل نهائي 75 مليون يورو، أي قيمة البند الموجود في عقده من أجل التخلي عنه، على أن يدفع 40 مليونا الآن وإكمال المبلغ المتبقي بحلول نهاية 2026، مع شرط يسمح لنابولي بالحصول على 5 ملايين يورو كإضافات و10 في المائة من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.وخلال مواسمه الأربعة مع نابولي من دون احتساب موسم إعارته لغلاطة سراي، سجل أوسيمين 65 هدفا في 108 مباريات في و76 في 133 ضمن كافة المسافات خلال مشوار أحرز خلاله لقب الدوري عام 2023.