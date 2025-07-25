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ميسي يواجه أول مأزق في تجربته الهادئة مع انتر ميامي

رياضة

2025-07-25 | 15:58
ميسي يواجه أول مأزق في تجربته الهادئة مع انتر ميامي
315 شوهد

يواجه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مأزق خلال تجربته الهادئة مع إنتر ميامي الأميركي بعد صدور عقوبة بإيقافه لسبب غريب.

وعلى غرار مباراة "All Star" بدوري كرة السلة بالولايات المتحدة، نظم الدوري الأميركي لكرة القدم مباراة استعراضية جمعت أفضل نجوم المسابقة من مختلف الفرق، ضد فريق نجوم الدوري المكسيكي في أوستن يوم الأربعاء الماضي.

وبالطبع كان ميسي على رأس المدعوين لخوض مباراة "كل النجوم" بجانب زميله الإسباني جوردي ألبا، لكنهما اعتذرا عن عدم خوض اللقاء الودي، الذي انتهى بفوز نجوم أميركا 3-1، للحصول على راحة.

ولم يمر الاعتذار مرور الكرام، إذ قررت رابطة الدوري الأميركي إيقاف ميسي وألبا مباراة رسمية واحدة بداعي التهرب من اللقاء دون شكوى من إصابة.

أضرار تسويقية
برر إنتر ميامي غياب ميسي وألبا بالإرهاق والرغبة في تجنب الإصابات بعد خوض 5 مباريات في غضون 14 يوماً عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتعجبت صحيفة "Marca" الإسبانية من إعطاء الدوري الأميركي الأولوية لمباراة استعراضية تجارية على مسابقته الخاصة، مشيرة إلى أن إيقاف ميسي يلحق أضراراً تسويقية بالمسابقة.

وسجل ميسي 24 هدفاً في 29 مباراة مع إنتر ميامي بجميع المسابقات هذا الموسم، بجانب 8 تمريرات حاسمة.
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