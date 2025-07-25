ميسي يواجه أول مأزق في تجربته الهادئة مع انتر ميامي

وعلى غرار مباراة "All Star" بدوري كرة بالولايات المتحدة، نظم الدوري الأميركي لكرة القدم مباراة استعراضية جمعت أفضل نجوم المسابقة من مختلف الفرق، ضد فريق نجوم في أوستن يوم الأربعاء الماضي.وبالطبع كان على رأس المدعوين لخوض مباراة "كل النجوم" بجانب زميله الإسباني ، لكنهما اعتذرا عن عدم خوض اللقاء الودي، الذي انتهى بفوز نجوم أميركا 3-1، للحصول على راحة.ولم يمر الاعتذار مرور الكرام، إذ قررت رابطة الدوري الأميركي إيقاف ميسي وألبا مباراة رسمية واحدة بداعي التهرب من اللقاء دون شكوى من إصابة.أضرار تسويقيةبرر غياب ميسي وألبا بالإرهاق والرغبة في تجنب الإصابات بعد خوض 5 مباريات في غضون 14 يوماً عقب المشاركة في .وتعجبت صحيفة "Marca" من إعطاء الدوري الأميركي الأولوية لمباراة استعراضية تجارية على مسابقته الخاصة، مشيرة إلى أن إيقاف ميسي يلحق أضراراً تسويقية بالمسابقة.وسجل ميسي 24 هدفاً في 29 مباراة مع إنتر بجميع المسابقات هذا الموسم، بجانب 8 تمريرات حاسمة.