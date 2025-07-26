إنتر ميامي يضم نجم أتلتيكو

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لإنتر ميامي أن دي بول سينضم في البداية للنادي معارا خلال موسم 2025، وتتضمن الصفقة خيار الشراء بشكل دائم حتى عام 2029.وقال ، المالك الشريك والمدير التنفيذي للنادي الأمريكي: "إن تجميع فريق يلهم جماهيرنا للحلم يظل أحد أهدافنا الأساسية، لذلك نحن متحمسون للتوقيع مع لاعب بمستوى . إنه لاعب طموح للفوز وحقق المجد على الساحة العالمية، وطموحاته تتماشى مع طموحاتنا في ، ونحن متعطشون لتحقيق هذه الأهداف معا".وأضاف: "اختار العديد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم فريق إنتر ميامي، وانضمام رودريغو إلى قائمتنا يمثل محطة بارزة أخرى في رحلتنا لتغيير مسار هذه الرياضة في هذا البلد وجعل جماهيرنا فخورة".وقال المالك المشارك الآخر لنادي إنتر ميامي: "أعجبت بطريقة لعب رودريغو لعدة سنوات. كقائد، قدم الكثير للفرق التي لعب لها، وخاصة مع منتخب بلاده . إنه يجلب الخبرة، والشغف، والجودة إلى فريقنا وإلى مدينتنا. أنا متحمس للترحيب بلاعب آخر فاز بكأس العالم، ليس فقط في إنتر ميامي، بل أيضا في الدوري الأمريكي".من جانبه قال دي بول: "ما جعلني أنضم لإنتر ميامي هي الرغبة في المنافسة، والفوز بالألقاب، وكتابة صفحات في تاريخ النادي. إنه ناد يتم إعداده ليكون عظيما، وأن يصنع تاريخا طويلا، حتى يؤازره الكثير من الأشخاص ويشجعوا هذا الفريق الرائع".تجدر الإشارة إلى أن إنتر ميامي يضم في صفوفه حاليا النجم وهو صديق مقرب لدي بول إضافة إلى ثلاثي برشلونة السابق ولويس وسيرجيو .