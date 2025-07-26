عقوبة الإيقاف تهدد مستقبل ميسي بالدوري الأمريكي.. هذا موقفه

وعبّر ، أحد ملاك ، عن استيائه من قرار رابطة بإيقاف ، بعدما تغيب عن المشاركة في لقاء كل النجوم.وكانت الرابطة قررت إيقاف وزميله الإسباني لمباراة واحدة، بسبب غيابهما عن المواجهة التي جمعت نخبة لاعبي الدوري الأمريكي بنظرائهم من .ميسي وألبا تم اختيارهما للمشاركة في فريق النجوم الأمريكي، لكنهما انسحبا صباح يوم المباراة دون الكشف عن الأسباب، مما أدى إلى تطبيق لائحة العقوبات بحقهما.وقال ماس، الذي يفاوض ميسي حاليا بشأن تمديد عقده المقرر نهايته بنهاية العام الحالي، إن النجم الأرجنتيني يشعر بالانزعاج، مضيفا: "ليو مستاء بشدة، وآمل ألا يؤثر ذلك على علاقته مع الرابطة مستقبلا".وأشار ماس إلى أن ميسي "لاعب فريد يسعى دائما لخوض المباريات الكبيرة"، وتساءل: "هل ستتغير نظرته للرابطة وقوانينها؟ أتمنى ألا يحدث ذلك".وأضاف ماس أن فريقه خاض 33 مباراة هذا الموسم، معتبرا أن كل لقاء يخوضه هو بمثابة مباراة نجوم، وتابع قائلا: "نحن ندعم قرار الثنائي بعدم اللعب هذا الأسبوع، وهو قرار اتخذه النادي لأسباب واضحة".وختم ماس حديثه بالإشارة إلى ضغط المباريات، قائلا: "خضنا سلسلة من 9 مباريات خلال 35 يوما، منها مواجهات صعبة خارج الأرض، كانت آخرها في سينسيناتي".