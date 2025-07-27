مع حق إعادة الشراء.. ريال مدريد يودع نجمه الشاب ببيان رسمي

وكان تشيما قد انضم إلى صفوف في عام 2018، وهو في سن الثالثة عشرة، قادمًا من نادي ألكوركون، وبدأ مسيرته في فرق الفئات السنية داخل .تألق في مختلف المراحل، وكان أحد أبرز نجوم فريق الشباب الذي تُوّج بالثلاثية في موسم 2022-2023 (الدوري الإسباني للشباب، وكأس الملك، وكأ الأبطال).وشهد موسم 2024-2025 تطورًا لافتًا للاعب، حيث شارك في صفوف فريق ، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في يناير 2025.وعلى المستوى الدولي، ساهم تشيما في تتويج منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا بلقب في صيف 2024.وقد وجه ريال مدريد الشكر للاعب على سنوات عطائه داخل النادي، مشيدًا بالتزامه وتفانيه، ومتمنيًا له ولعائلته التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته.وفقًا للتقارير الصحفية، فإن الصفقة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين يورو، مع احتفاظ ريال مدريد بحق إعادة شراء اللاعب في المستقبل.