ترقب خليجي: قرعة كأس الخليج العربي للشباب تُجرى اليوم في السعودية

وستقام مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت العاصمة ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، ووجه دعوة رسمية إلى أمناء سر الاتحادات المشاركة لحضور مراسم القرعة، إذ يمثل كل منتخب أو الإداري، وذلك وفقًا للمادة (5) من لائحة البطولة الخاصة بإجراءات القرعة.وتشارك في المسابقة سبعة منتخبات خليجية هي: والبحرين وعمان والكويت وقطر واليمن والعراق، إضافة إلى مصر، وسيمثل انضمام إضافة نوعية للبطولة، حيث سيحل بديلًا عن الإمارات، الذي أعلن اعتذاره في وقت سابق عن عدم المشاركة.وتأتي هذه النسخة في إطار مساعي اتحاد لتعزيز بطولات الفئات السنية ودعم جاهزية المنتخبات الخليجية، كما تعد فرصة مثالية للفرق الثمانية لتعزيز جاهزيتها واكتساب خبرة كبيرة في طريق الارتقاء بمستوياتها.وتحتضن مدينة أبها منافسات البطولة التي تمثل فرصة مميزة للمنتخبات المشاركة من أجل تطوير مواهب الشباب الكروية في المنطقة وتوفير منصة للتنافس واكتساب الخبرة الدولية.ويترقب الجمهور الخليجي بشغف قرعة اليوم، وحسب نظام المسابقة، سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب في ما بينها في دوري مجزأ من مرحلة واحدة، بحيث أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، الذي يتواجه فيه متصدر مع صاحب المركز الثاني في ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية لتحديد الفائز باللقب.