قرعة كأس الخليج للشباب: "ليوث الرافدين" في مجموعة قوية مع البحرين وعمان ومصر

سيواجه المنتخب العراقي الشاب في هذه النسخة من البطولة كلاً من منتخبات وعمان ومصر. وتُعد هذه المجموعة تحدياً مهماً للمنتخب العراقي، حيث تضم منتخبات تتمتع بمستويات فنية عالية في الفئات العمرية الشابة.يُذكر أن البطولة ستستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 28 آب وحتى 9 أيلول المقبل، وتُعد محطة رئيسية لإعداد المواهب الكروية الشابة في المنطقة. ويتطلع " " إلى تقديم أداء مميز في هذه المواجهات الخليجية المرتقبة.