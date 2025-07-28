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مهدي علي يحصد برونزية آسيا للتايكواندو للناشئين.. إنجاز لافت للعراق في البطولة القارية

رياضة

2025-07-28 | 06:31
مهدي علي يحصد برونزية آسيا للتايكواندو للناشئين.. إنجاز لافت للعراق في البطولة القارية
63 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

حقق الواعد، مهدي علي إنجازاً مميزاً بحصوله على الوسام البرونزي في بطولة آسيا للتايكواندو لفئة الناشئين، بعد مشوار لافت شهد تفوقه على عدد من أبرز المنافسين في القارة.

وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الاثنين، أن" اللاعب تمكن من التغلب على خصومه من اليابان والفلبين، قبل أن يحقق مفاجأة مدوية بإقصائه بطل العالم التايلندي في نزال مثير، أثبت فيه مهاراته العالية وقدرته على مقارعة الكبار".

وخسر مهدي في نصف النهائي أمام لاعب منتخب تركمانستان بعد مواجهة قوية، ليضمن بذلك الميدالية البرونزية عن جدارة ".

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو، محمود عباس، بالأداء اللافت للبطل الناشئ، مؤكداً أن "مهدي علي مشروع بطل حقيقي لما يمتلكه من موهبة مميزة وروح قتالية عالية"، وأشار عباس إلى أن" البطولة شهدت مشاركة واسعة من مختلف الدول الآسيوية، ما يعزز من قيمة الإنجاز الذي حققه اللاعب العراقي، ويعكس تطور مستوى اللعبة في البلاد ".
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