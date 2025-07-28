مهدي علي يحصد برونزية آسيا للتايكواندو للناشئين.. إنجاز لافت للعراق في البطولة القارية

وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الاثنين، أن" اللاعب تمكن من التغلب على خصومه من والفلبين، قبل أن يحقق مفاجأة مدوية بإقصائه العالم التايلندي في نزال مثير، أثبت فيه مهاراته العالية وقدرته على مقارعة الكبار".وخسر مهدي في نصف النهائي أمام لاعب منتخب بعد مواجهة قوية، ليضمن بذلك الميدالية البرونزية عن جدارة ".من جانبه، أشاد رئيس ، ، بالأداء اللافت للبطل الناشئ، مؤكداً أن "مهدي علي مشروع بطل حقيقي لما يمتلكه من موهبة مميزة وروح قتالية عالية"، وأشار عباس إلى أن" البطولة شهدت مشاركة واسعة من مختلف ، ما يعزز من قيمة الإنجاز الذي حققه اللاعب العراقي، ويعكس تطور مستوى اللعبة في البلاد ".