ظهير ريال مدريد يرفض الانضمام إلى صفوف ميلان​

رفض فران ، الظهير الأيسر لريال ، فرصة الانضمام إلى صفوف ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان يسعى لتعزيز الجبهة اليسرى بعد رحيل الفرنسي رسميًا إلى ، ووضع ضمن خياراته لتعويض هذا الفراغ.

لكن، وبحسب صحيفة "ماركا" ، فإن جارسيا رفض فكرة الرحيل، وأغلق الباب أمام الانتقال إلى "الروسونيري"، مؤكدًا استمراره مع .



وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لا يشعر بالقلق من التحديات المقبلة، سواء بوصول كاريراس من ، أو وجود الفرنسي في نفس المركز، إذ يثق في قدرته على إثبات نفسه.



ونوّهت "ماركا" إلى أن جارسيا يحظى بتقدير خاص من المدرب ، الذي كان قد طلب ضمه إلى قبل موسمين، ما يعزز ثقته في تقديم أداء قوي هذا الموسم بقميص .