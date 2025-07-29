أندية أوروبا ترفض تفريغ لاعبي الأولمبي العراقي قبيل إنهاء معسكر تونس

فقد رفض ناديا سويندون تاون الإنكليزي وسنترال كوست تفريغ لاعبَيهما العراقيين " " و" فيصل" لمعسكر الأولمبي، الذي يستعدّ من خلاله للدخول في تصفيات للمُنتخبات الأولمبية، بسبب حاجة الفريقين لتواجدهما في التحضيرات الإعدادية للموسم الجديد.نادي سنترال كوست الأسترالي كان قد وافق في وقت سابق على التحاق جناحه "عبد الإله فيصل" بمعسكر منتخبنا الأولمبي الذي كانت مُقرَّرة إقامته في الثامن من الشهر الحالي في ، كون النادي حينها لم يكن قد بدأ تحضيراته للموسم الجديد، لكنّ إلغاء المعسكر بسبب عدم استحصال الفيزا لوفد المنتخب غيَّر كلّ الحسابات وتأجلت بسبب ذلك دعوة اللاعب إلى المُعسكر البديل والذي يتداخل تاريخه مع تحضيرات الفريق الأسترالي الذي باشر استعداداته لموسمه الجديد في الأسبوع قبل الماضي.في الجانب المقابل، رفض نادي سويندون تاون الإنكليزي هو الآخر السماح لمهاجمه "بوتان أمين" بالتواجد في المعسكر نفسه، وأبلغه بأن التحاقه سينحصر فقط خلال فترات التوقف الدولي (أيام فيفا)، والتي لن تكون مُتاحة حتى بداية شهر أيلول المُقبل، كون النادي دخل في المرحلة الأخيرة للتحضير للموسم الإنكليزي الجديد، بالإضافة إلى وجود فرصة لرحيل اللاعب وبيعه مُقابل مبلغ كبير، الأمر الذي دفع الإدارة لمحاولة استثمار المُباريات التحضيرية على أكمل وجه، لتحقيق الاستفادة القصوى في حال حدث ذلك.اللاعبان كانا قد أعربا في وقت سابق عن رغبة كبيرة في التواجد مع كتيبة المُدرّب ، وأجريا محادثات طويلة مع إدارتي نادييهما من أجل إقناعهما بالتواجد مع المنتخب خلال الفترة الحالية، لكنّ الأمر لم يكن مُمكنًا بسبب إصرار الناديين على عدم السماح لهما بالذهاب.يُشار إلى أن اللاعب عبد الإله فيصل تحصّل على جوازه العراقي بعد إكماله جميع الإجراءات في وقت قياسي من خلال في ، ليُصبح بذلك قريبًا من التواجد في قائمة منتخبنا للتصفيات الآسيوية التي ستنطلق مطلع شهر أيلول المُقبل وستكون خلال فترة التوقّف الدولي التي ستسمح للاعب بالانخراط مع المُنتخب.