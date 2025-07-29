النصر السعودي يتعاقد رسمياً مع البرتغالي فيلكس

وكتب النصر عبر حسابه على منصة "إكس" مع فيديو قصير للمهاجم : "لنحقق الفوز معاً... ".وقال فيلكس (25 عاماً) في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مرتدياً قميص النصر: "أنا هنا لنستمتع، لنحقق الفوز معاً".وأشار النصر في بيان مقتضب إلى أن عقد جواو فيلكس مع النادي يمتد حتى عام 2027.ويلعب النصر في قبل السوبر أمام الاتحاد يوم 19 آب المقبل.وحسبما كشفت شبكة The Athletic فإن الصفقة كلَّفت النصر 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه إسترليني) مبلغاً ثابتاً، مع حوافز ومكافآت إضافية قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 50 مليون يورو.