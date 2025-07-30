برشلونة يصدر بيانا حول تير شتيغن

وأوضح برشلونة، في بيان رسمي: "تم التدخل الجراحي بنجاح، لعلاج مشاكل حارس الفريق الأول مارك تير شتيجن في منطقة القَطَنية، من قِبل أميلي ليجليز، وتحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".وأضاف: "اللاعب سيغيب عن الملاعب، وتطور حالته هو ما سيحدد موعد جاهزيته".وأفادت صحيفة " " ، بأن برشلونة لم يرغب في تحديد مدة غياب تير شتيجن، مشيرًا إلى أن تطوره ما سيحدد موعد عودته.وأمضت: "كان من المؤكد أن النادي لن يُعلن رسميًا عن مدة غياب الحارس الألماني، رغم أن التقديرات داخل برشلونة تشير إلى أن تير شتيجن سيغيب لأكثر من 3 أشهر، نظرًا لأن تكرار الإصابة سيطيل مدة التعافي".ويمتلك برشلونة مهلة تمتد لـ30 يومًا لتقديم التقرير الطبي الخاص بتير شتيجن إلى رابطة الليجا، حيث يجب أن تتم الموافقة على هذا التقرير من قبل أعضاء التابعة للرابطة، وجميعهم خبراء في مجال جراحة العظام.